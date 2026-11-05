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TRT, Trabzonspor Freiburg maçının anlatım ekibini belirledi. İşte Trabzonspor Freiburg maçının spikerine ve yayın ekibine dair ayrıntılar. Trabzonspor Freiburg maçını kim anlatıyor, Trabzonspor Freiburg maçı spikeri kim?

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TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI SPİKERİ KİM?

Trabzonspor Freiburg maçının spikerliğini Necati Telli üstlenecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.