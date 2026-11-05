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Trabzonspor Freiburg maçını kim anlatıyor, Trabzonspor Freiburg maçı spikeri kim?

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Trabzonspor Freiburg maçını kim anlatıyor, Trabzonspor Freiburg maçı spikeri kim?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Freiburg'u ağırlayacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı ekran başından takip edecek futbolseverler, karşılaşmayı hangi spikerin anlatacağını ve yorum ekibinde kimlerin yer alacağını araştırıyor.

TRT, Trabzonspor Freiburg maçının anlatım ekibini belirledi. İşte Trabzonspor Freiburg maçının spikerine ve yayın ekibine dair ayrıntılar. Trabzonspor Freiburg maçını kim anlatıyor, Trabzonspor Freiburg maçı spikeri kim?

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TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI SPİKERİ KİM?

Trabzonspor Freiburg maçının spikerliğini Necati Telli üstlenecek. 

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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