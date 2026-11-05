Trabzonspor Freiburg MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Freiburg, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izleyemeyen futbolseverler, Trabzonspor Freiburg maç özetini ve gollerini nereden ve nasıl izleyebileceklerini araştırıyor.
Karşılaşmanın özet görüntüleri ve golleri, maçın ardından resmi yayıncı TRT'nin ve UEFA'nın dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Trabzonspor Freiburg maç özetini ve gollerini izleyebileceğiniz platformlar.
TRABZONSPOR FREIBURG MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?
Trabzonspor Freiburg maçının özeti, karşılaşmanın resmi yayıncısı TRT'nin platformları üzerinden izlenebilecek. Maç özetinin, bitiş düdüğünün ardından kısa süre içinde TRT Spor'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanması bekleniyor.
TRABZONSPOR FREIBURG GOLLERİ NASIL İZLENİR?
Trabzonspor Freiburg maçının gollerini izlemek isteyen futbolseverler şu resmi kaynakları takip edebilir:
- TRT 1 canlı yayını ve maç sonu programları
- tabii dijital platformu
- TRT Spor resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları
- UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması
- Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesapları
TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de canlı olarak takip edilebilecek.
TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 2 maçı da kazanarak 6 puan topladı. Bordo-mavililer, Finlandiya'da KuPS'u 4-2 mağlup ederken, Trabzon'da Hearts'ı 2-0 yendi. Freiburg ise Konferans Ligi'nde son olarak Monaco'ya 3-0 yenildi.