Trabzonspor Freiburg MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karşılaşmanın özet görüntüleri ve golleri, maçın ardından resmi yayıncı TRT'nin ve UEFA'nın dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Trabzonspor Freiburg maç özetini ve gollerini izleyebileceğiniz platformlar.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor Freiburg maçının özeti, karşılaşmanın resmi yayıncısı TRT'nin platformları üzerinden izlenebilecek. Maç özetinin, bitiş düdüğünün ardından kısa süre içinde TRT Spor'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR FREIBURG GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Trabzonspor Freiburg maçının gollerini izlemek isteyen futbolseverler şu resmi kaynakları takip edebilir:

TRT 1 canlı yayını ve maç sonu programları

tabii dijital platformu

TRT Spor resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları

resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesapları

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de canlı olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.