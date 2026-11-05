Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor Freiburg MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Freiburg MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Freiburg, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izleyemeyen futbolseverler, Trabzonspor Freiburg maç özetini ve gollerini nereden ve nasıl izleyebileceklerini araştırıyor.

Karşılaşmanın özet görüntüleri ve golleri, maçın ardından resmi yayıncı TRT'nin ve UEFA'nın dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Trabzonspor Freiburg maç özetini ve gollerini izleyebileceğiniz platformlar.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor Freiburg maçının özeti, karşılaşmanın resmi yayıncısı TRT'nin platformları üzerinden izlenebilecek. Maç özetinin, bitiş düdüğünün ardından kısa süre içinde TRT Spor'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR FREIBURG GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Trabzonspor Freiburg maçının gollerini izlemek isteyen futbolseverler şu resmi kaynakları takip edebilir:

  • TRT 1 canlı yayını ve maç sonu programları
  • tabii dijital platformu
  • TRT Spor resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları
  • UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması
  • Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesapları

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de canlı olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 2 maçı da kazanarak 6 puan topladı. Bordo-mavililer, Finlandiya'da KuPS'u 4-2 mağlup ederken, Trabzon'da Hearts'ı 2-0 yendi. Freiburg ise Konferans Ligi'nde son olarak Monaco'ya 3-0 yenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Rahmi Özkan'ın 'Genelev' sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale33

Rahmi Bey'in "genelev" anısına Müge Anlı müdahale etti

Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo12

Uzman isimden çifte tahmin! Emekli maaşı ve altın için rakam verdi
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu

8 kişiyi katleden şüphelinin kimliği belli oldu
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları TBMM Genel Kurulu'nda Amedspor atkısı taktı

Meclis'te Amedspor sürprizi! Atkıyı takan başka takım taraftarı çıktı
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin öğretmen olduğu belirlendi

Rastgele kurşun yağdırmış! Kurbanlardan 2'sinin kimliği kahretti
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım11

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu28

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı12

Arda neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi