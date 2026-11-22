Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzonspor Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da Papara Park'ta başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Eyüpspor ilk 11'ler açıklandı mı, maç kadrosunda kimler var, yedek kulübesinde hangi isimler yer alıyor ve maç hangi kanalda soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının ilk 11'leri ve tüm detaylar.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR İLK 11'LER AÇIKLANDI

Trabzonspor Eyüpspor maçının ilk 11'leri karşılaşma öncesinde açıklandı.

TRABZONSPOR İLK 11

EYÜPSPOR İLK 11

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Eyüpspor maçı henüz başlamadı. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadelenin başlamasıyla birlikte skor gelişmeleri anbean takip edilebilecek.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR KARŞISINDA

Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Eyüpspor'u yenerek puan tablosundaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Eyüpspor ise Karadeniz deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadelenin tempolu geçmesi bekleniyor.