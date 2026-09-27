Trabzonspor Bursaspor maçı hangi kanalda, Trabzonspor Bursaspor basket maçı nereden CANLI izlenir?

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Trabzonspor, sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Basketbolseverler bu heyecan dolu maçı kaçırmamak için yayın bilgilerini merak ediyor ve "Trabzonspor Bursaspor basket maçı nereden canlı izlenir?" sorusu internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. İki ekibin kritik randevusuna dair maç saati, hangi kanaldan yayınlanacağı ve canlı izleme detayları haberimizin devamında.

TRABZONSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi'nde bugün Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlar "Trabzonspor Bursaspor maçı hangi kanalda?" ve "Trabzonspor Bursaspor basket maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve oynanacağı salonla ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Trabzonspor - Bursaspor maçı beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı Digiturk'te 81. kanaldan takip edebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesine göz atmanızı öneririz.

TRABZONSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

İki ekip arasındaki mücadele bugün, 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Trabzonspor, sezonun bu önemli randevusunda Bursaspor'u kendi sahasında ağırlayacak.

TRABZONSPOR - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak. Maç saati ya da yayın programı resmi kurumlar tarafından değiştirilebileceği için son dakika gelişmelerini takip etmenizde fayda var.

TRABZONSPOR - BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi Trabzonspor, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeye çıkacak.

TRABZONSPOR - BURSASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyenler beIN Sports 5'i Digiturk uydu yayını üzerinden açabilir. Kanalların dijital platformlarından yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceğini de hatırlatalım.

TRABZONSPOR - BURSASPOR MAÇ BİLGİLERİ

• Karşılaşma: Trabzonspor - Bursaspor

• Organizasyon: Basketbol Süper Ligi

• Tarih: 27 Eylül 2026, Pazar

• Saat: 15.30

• Salon: Hayri Gür Spor Salonu, Trabzon

• Yayın Kanalı: beIN Sports 5 (Digiturk 81. kanal)