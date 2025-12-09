Haberler

Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları!

Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak? Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet süreçlerine ilişkin ayrıntılar kulüp tarafından duyuruldu. İşte Trabzonspor Beşiktaş maç bileti fiyatları...

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak lig karşılaşmasına yönelik bilet duyurusunu yayımladı. Kulüp, satış süreci ve taraftarların uyması gereken uygulamalarla ilgili bilgilendirmeyi paylaştı.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre Beşiktaş karşılaşmasının biletleri 9 Aralık Salı günü saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacak. Bilet alımında Passolig kart şartları uygulanacak olup, Trabzonspor A.Ş. biletlerinin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray logolu Passolig kart sahipleri tarafından satın alınamayacağı belirtildi. Misafir takım logolu kart kullanıcılarının ise yalnızca misafir tribünü için bilet alabileceği kaydedildi. Ayrıca bilet transferlerinin de satıştaki logo kısıtlamalarıyla aynı koşullara tabi olduğu açıklandı.

Kulüp tarafından ayrıca kombine sahiplerinin, karşılaşmaya katılamamaları durumunda "Hesabım – Kombine Kulübe Devir" seçeneği üzerinden koltuklarını Trabzonspor'a devredebileceği ifade edildi. Engelli biletlerinin ise satışların başlamasıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig Gişeleri üzerinden tanımlanacağı duyuruldu. Gişe çalışma saatlerinin hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 arası olduğu, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar hizmet verileceği aktarıldı. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri tarafından karar verildiği, olağan koşullarda kapıların maçtan 2 saat önce açıldığı bilgisi paylaşıldı. Taraftarların farklı T.C. kimlik numaraları girerek 5 adet bilet satın alabileceği bildirildi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Kulübün duyurusunda Papara Park'ta 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları detaylandırıldı. VIP Platinum - B kategorisi 9.000 TL, VIP Platinum - A/C 7.500 TL, VIP Gold 5.000 TL olarak açıklandı. VIP Silver için 3.500 TL, Batı tribünleri için 1.200 TL, Doğu tribünleri için 1.000 TL fiyat belirlendi. Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü biletleri 900 TL, Kuzey ve Güney kale arkası tribünleri ise 500 TL olarak duyuruldu. Misafir tribünü için bilet satışı, İl Güvenlik Kurulu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Beşiktaş bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: 9.000 TL

VIP Platinum - A/C: 7.500 TL

VIP Gold: 5.000 TL

VIP Silver: 3.500 TL

Batı Tribünler: 1.200 TL

Doğu Tribünler: 1.000 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribün: 900 TL

Güney - Kuzey Kale Arkası: 500 TL

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
title