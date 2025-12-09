Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? TS BJK bilet fiyatları!

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak lig karşılaşmasına yönelik bilet duyurusunu yayımladı. Kulüp, satış süreci ve taraftarların uyması gereken uygulamalarla ilgili bilgilendirmeyi paylaştı.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre Beşiktaş karşılaşmasının biletleri 9 Aralık Salı günü saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacak. Bilet alımında Passolig kart şartları uygulanacak olup, Trabzonspor A.Ş. biletlerinin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray logolu Passolig kart sahipleri tarafından satın alınamayacağı belirtildi. Misafir takım logolu kart kullanıcılarının ise yalnızca misafir tribünü için bilet alabileceği kaydedildi. Ayrıca bilet transferlerinin de satıştaki logo kısıtlamalarıyla aynı koşullara tabi olduğu açıklandı.

Kulüp tarafından ayrıca kombine sahiplerinin, karşılaşmaya katılamamaları durumunda "Hesabım – Kombine Kulübe Devir" seçeneği üzerinden koltuklarını Trabzonspor'a devredebileceği ifade edildi. Engelli biletlerinin ise satışların başlamasıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig Gişeleri üzerinden tanımlanacağı duyuruldu. Gişe çalışma saatlerinin hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 arası olduğu, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar hizmet verileceği aktarıldı. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri tarafından karar verildiği, olağan koşullarda kapıların maçtan 2 saat önce açıldığı bilgisi paylaşıldı. Taraftarların farklı T.C. kimlik numaraları girerek 5 adet bilet satın alabileceği bildirildi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Kulübün duyurusunda Papara Park'ta 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları detaylandırıldı. VIP Platinum - B kategorisi 9.000 TL, VIP Platinum - A/C 7.500 TL, VIP Gold 5.000 TL olarak açıklandı. VIP Silver için 3.500 TL, Batı tribünleri için 1.200 TL, Doğu tribünleri için 1.000 TL fiyat belirlendi. Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü biletleri 900 TL, Kuzey ve Güney kale arkası tribünleri ise 500 TL olarak duyuruldu. Misafir tribünü için bilet satışı, İl Güvenlik Kurulu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Beşiktaş bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: 9.000 TL

VIP Platinum - A/C: 7.500 TL

VIP Gold: 5.000 TL

VIP Silver: 3.500 TL

Batı Tribünler: 1.200 TL

Doğu Tribünler: 1.000 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribün: 900 TL

Güney - Kuzey Kale Arkası: 500 TL