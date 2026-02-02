Haberler

Trabzon okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Trabzon'da okul yok mu (TRABZON VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Trabzon okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Trabzon'da okul yok mu (TRABZON VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Trabzon'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sonrası veliler "3 Şubat Salı Trabzon'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın aksamasıyla birlikte Trabzon Valiliği kar tatili açıklaması heyecanla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve il genelindeki son dakika okul durumunu haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Trabzon'da okul yok mu, 3 Şubat Salı dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Trabzon Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemdeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Trabzon okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

TRABZON HAVA DURUMU
TRABZON

3 ŞUBAT SALI: Trabzon sağanak yağışın etkisi altında kalacak. İç kesimlerde ve yaylalarda kar yağışı ulaşımı etkileyebilir. Gündüz sıcaklığı 10, gece 6 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Yağışlar hafifleyerek devam ediyor. Gökyüzü tamamen kapalı ve hava oldukça serin olacak. Sıcaklık 9 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Çok bulutlu bir gün bekleniyor. Nem oranı yüksek, rüzgar denizden sert esecek. Sıcaklık 8 derece seviyelerinde.

6 ŞUBAT CUMA : Haftanın son gününde yağışlar kesiliyor. Parçalı bulutlu bir hava ile sıcaklığın 11 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor.

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

