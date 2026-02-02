Trabzon okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Trabzon'da okul yok mu (TRABZON VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Trabzon'da okul yok mu, 3 Şubat Salı dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Trabzon Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemdeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Trabzon okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

TRABZON HAVA DURUMU

TRABZON

3 ŞUBAT SALI: Trabzon sağanak yağışın etkisi altında kalacak. İç kesimlerde ve yaylalarda kar yağışı ulaşımı etkileyebilir. Gündüz sıcaklığı 10, gece 6 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Yağışlar hafifleyerek devam ediyor. Gökyüzü tamamen kapalı ve hava oldukça serin olacak. Sıcaklık 9 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Çok bulutlu bir gün bekleniyor. Nem oranı yüksek, rüzgar denizden sert esecek. Sıcaklık 8 derece seviyelerinde.

6 ŞUBAT CUMA : Haftanın son gününde yağışlar kesiliyor. Parçalı bulutlu bir hava ile sıcaklığın 11 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor.

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.