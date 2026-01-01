Trabzon okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Trabzon'da okul yok mu (TRABZON - KAR TATİLİ)?

Trabzon'da 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Trabzon'da yaşayan öğrenciler ve veliler, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Resmi açıklama bekleniyor.

TRABZON HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Haftanın ilk günlerinde yağışlı ve serin hava etkisini gösterirken, ilerleyen günlerde parçalı bulutlu ve daha ılık bir hava bekleniyor.

2 Ocak Cuma günü yağmur ve karla karışık yağmur görülmesi beklenirken, sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 65 ila 93 arasında değişirken, rüzgâr saatte 17 kilometre hızla esecek.

3 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgârın hızının saatte 22 kilometreye çıkması bekleniyor.

4 Ocak Pazar günü sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanacak. Termometreler 7 ile 14 derece arasında değişirken, parçalı bulutlu hava etkili olacak. Rüzgâr yine saatte 22 kilometre hızla esecek.

5 Ocak Pazartesi günü ise hava parçalı bulutlu seyrini sürdürecek. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Nem oranı düşerken, rüzgârın hızının saatte 19 kilometre civarında olması bekleniyor.

Geçmiş yılların ortalamalarına bakıldığında, önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği görülüyor.

2 OCAK CUMA TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.