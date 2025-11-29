Tottenham ile Fulham, İngiltere Premier Lig maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Tottenham Fulham CANLI nereden izlenir, Tottenham Fulham maçı hangi kanalda?

TOTTENHAM VS FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de Tottenham ile Fulham'ın karşı karşıya geleceği mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 3 YAYIN FREKANSI VE ERİŞİM DETAYLARI

Bein Sports 3; Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi yayın platformları aracılığıyla şifreli biçimde izlenebilen bir kanal olarak hizmet veriyor.

TOTTENHAM–FULHAM MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Tottenham ile Fulham arasındaki Premier Lig karşılaşması 29 Kasım Cumartesi günü sahne alacak.

TOTTENHAM–FULHAM KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki takım arasındaki heyecan dolu mücadele 23:00'te başlayacak.

TOTTENHAM–FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli Premier Lig mücadelesi, Londra'da yer alan Tottenham Hotspur Stadyumunda oynanacak.