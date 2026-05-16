Torreira gidiyor mu, Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Son günlerde Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında Lucas Torreira’nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı geliyor. “Torreira gidiyor mu, Galatasaray’dan ayrılacak mı?” sorusu sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun geleceğine dair iddialar dikkat çekiyor.

Süper Lig devi Galatasaray’da forma giyen Lucas Torreira hakkında transfer söylentileri yeniden alevlendi. Orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılabileceği iddiaları taraftarlar arasında büyük merak uyandırırken, resmi açıklamalar bekleniyor.

TORREIRA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI: GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Lucas Torreira, son etkinlikte yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. Galatasaray’daki başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanan Uruguaylı orta saha, sahnede gözyaşlarını tutamadı.

BABASIYLA BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTI

Lucas Torreira, kalp rahatsızlığı geçiren babasıyla birlikte sahneye çıkarak duygusal anlar yaşadı. Hayatını kaybeden annesini sık sık andığı bilinen yıldız futbolcunun, sahne öncesinde oldukça duygulandığı görüldü.

“VIVIR MI VIDA” ŞARKISIYLA SAHNEDEYDİ

Uruguaylı futbolcu, sahneye “hayatımı yaşamak” anlamına gelen “Vivir Mi Vida” şarkısı eşliğinde çıktı. Hayatın keyfini çıkarmayı ve neşeyi simgeleyen şarkı, geceye damga vurdu.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Sahneye çıkan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Taraftarlar, yıldız oyuncuya defalarca tezahürat yaparak destek verdi.

TRANSFER SORULARI CEVAPSIZ KALDI

Etkinlik sonrası gündeme gelen transfer iddialarına rağmen Lucas Torreira herhangi bir açıklama yapmadı. Oyuncunun geleceğine dair belirsizlik ise devam ediyor.

Osman DEMİR
