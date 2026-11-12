Tolga Akış tahliye oldu mu, çıktı mı? SON DAKİKA!

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Tolga Akış tahliye edildi mi? Tolga Akış hakkında, "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmasına aracılık etme" suçlamasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası talep edilen Akış, ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi. Detaylar...

TOLGA AKIŞ TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Tolga Akış, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında mahkemenin verdiği ara kararla tahliye edildi. "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmasına aracılık etme" suçlamasıyla yargılanan Akış hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

İlk kez hakim karşısına çıkan Akış, duruşmada suçlamalara ilişkin savunmasını yaptı. Mahkemenin ara kararıyla tahliye edilen Akış'ın yargılandığı davaya ilişkin süreç devam ediyor.

TOLGA AKIŞ NE İLE SUÇLANIYORDU?

Tolga Akış hakkında, "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmasına aracılık etme" suçlaması yöneltilmişti. Söz konusu suçlama kapsamında Akış için altı aydan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Akış, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkarak hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOLGA AKIŞ'IN MAHKEMEDEKİ SAVUNMASI

Tolga Akış, ilk duruşmada yaptığı savunmada 77 gündür cezaevinde olduğunu belirterek suçsuz olduğunu ifade etti. Akış, dava konusu konser içeriğinin ne olduğuna ilişkin iddianamede yeterince açıklık bulunmadığını savundu.

Akış'ın savunmasında kullandığı ifadeler şöyle:

“SUÇSUZUM”

“77 gündür cezaevindeyim. Suçsuzum.

Dava konusu herhangi bir konser içeriği mi? Yoksa manifest mi ? İddianamede bunu tam bulamadım. Eğer Küçükçiftlikpark’daki konserinden bahsediyorsak genel olarak yapımcıların görevi partnerleri bir araya getirerek organizasyonu yapmaktır. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız için önceden bilmemiz de mümkün değildir”

“SUÇ UNSURU OLUŞTURACAK BİR HAREKET YOK”

“Küçükçiftlikpark’taki konserde herhangi bir suç unsuru olabilecek hareket olduğunu düşünmüyorum. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konserde 18 yaş sınırı koymamızın sebebi bu mekanın 18 yaş sınırı olmasıdır. Konserin teması değildir.”

“KAREOGRAFİ ÖNCEDEN PLANLANMADI”

“Konserdeki dava konusu kareografi önceden planlanmamıştır. Bu konser dışına çıkarsak da Manifest’in birleştirici pozitif duyguları öne çıkaran bir enerji olduğunu düşünüyorum.”