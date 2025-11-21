TOKİ sosyal konut projesi ödeme planı: TOKİ konutları ödemeleri nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksit peşinat ne kadar?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle Türkiye genelinde ev sahibi olmayı kolaylaştırmaya devam ediyor. 2025 yılında satışa sunulan yeni TOKİ konutları, avantajlı ödeme planları ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor. İstanbul ve Anadolu illerine göre farklılık gösteren fiyatlandırma ve ödeme koşulları, vatandaşların bütçelerine uygun konut tercihi yapmalarına olanak tanıyor. Peki, TOKİ konutları ödemeleri nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksit peşinat ne kadar? TOKİsosyal konut projesi ödeme planın detayları...

TOKİ KONUTLARI ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

TOKİ projelerinde konut ödemeleri, genellikle peşinat ve taksitler üzerinden düzenleniyor. 2025 yılı sosyal konut projesinde satışa sunulan tüm konutlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanı sunuluyor.

Örneğin, Anadolu illerinde 55 metrekarelik 1+1 konutun satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenmiş ve peşinat 180 bin TL olarak ödeniyor. 240 ay vade ile aylık taksit miktarı 6 bin 750 TL. 65 metrekarelik 2+1 konutlar için fiyat 2 milyon 200 bin TL, peşinat 220 bin TL ve aylık taksit 8 bin 250 TL. 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL, peşinat 265 bin TL ve aylık taksit 9 bin 938 TL olarak uygulanacak.

İstanbul'da ise fiyatlar biraz daha yüksek. 55 metrekarelik 1+1 konutun satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, peşinat 195 bin TL ve aylık taksit 7 bin 313 TL. 65 metrekarelik 2+1 konutlarda fiyat 2 milyon 450 bin TL, peşinat 245 bin TL ve aylık taksit 9 bin 188 TL olarak belirlendi. 80 metrekarelik 2+1 konutun fiyatı 2 milyon 950 bin TL, peşinat 295 bin TL ve aylık taksit 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.

Bu ödeme planları, konut almak isteyen vatandaşların bütçelerine uygun planlama yapabilmesini sağlıyor. Peşinat ödemesi, hak sahipleri belirlendikten sonra başlatılacak ve taksitler konut tesliminden itibaren düzenli olarak yapılacak.

TOKİ ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları iki farklı kanaldan yapılacak. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona ererken, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Başvurular tamamlandıktan sonra yapılacak kura çekimi, hak sahiplerini belirleyecek. Kura çekimi sonrası hak sahipleri, peşinat ödemelerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirecek ve taksitlendirme süreci başlayacak.

TOKİ TAKSİT VE PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesinde peşinat ve aylık taksitler, konutun büyüklüğüne ve bulunduğu şehre göre değişiyor.

Anadolu illerinde 55 metrekarelik 1+1 konutlar için peşinat 180 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar için 220 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar için 265 bin TL olarak belirlenmiş. Taksitler ise sırasıyla aylık 6 bin 750 TL, 8 bin 250 TL ve 9 bin 938 TL olarak ödenecek.

İstanbul'da ise 55 metrekarelik 1+1 konutların peşinatı 195 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların peşinatı 245 bin TL ve 80 metrekarelik 2+1 konutların peşinatı 295 bin TL. Aylık taksitler sırasıyla 7 bin 313 TL, 9 bin 188 TL ve 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.

Bu yapı, vatandaşların bütçelerine göre esnek ödeme planı oluşturmasına imkan tanıyor.