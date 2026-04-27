TOKİ noter onayı ne zaman? TOKİ noter onaylı listeler açıklandı mı SON DAKİKA?

TOKİ NOTER ONAYI NE ZAMAN VERİLİR?

Genellikle kura çekiminin yapıldığı gün veya takip eden ilk iş günü içerisinde noter huzurunda hazırlanan tutanaklar, TOKİ’nin veri sistemine aktarılmaktadır. Resmi onayın ardından nihai listeler idarenin internet sitesinde erişime açılır.

TOKİ NOTER ONAYLI LİSTELER AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

Kura heyecanının ardından gözler resmi listelere çevrildi. Şu an itibarıyla kura çekimi tamamlanan iller için noter onay süreçleri devam etmektedir. TOKİ noter onaylı listeler yayınlandığında, adaylar e-Devlet kapısı üzerinden veya TOKİ'nin resmi web sitesindeki "Kura Sonuç Sorgulama" ekranından isimlerini kontrol edebilecekler. Onaylı listelerin sisteme düşmesi, kuranın yapıldığı bölgedeki yoğunluğa göre 24 ile 48 saat arasında değişiklik gösterebilmektedir.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Hak sahibi olup olmadığınızı en güvenilir şekilde öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz. Noter onayı tamamlanan her proje, anlık olarak bu sisteme yansıtılmaktadır. Eğer isminiz listede yer alıyorsa, bir sonraki aşama olan sözleşme imzalama süreci ve banka işlemleri için TOKİ tarafından ilan edilecek tarihleri takip etmeniz gerekmektedir.

SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

Noter onaylı listelerin kesinleşmesiyle birlikte asil hak sahipleri için sözleşme dönemi başlayacaktır. Belirlenen tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek peşinat yatırma ve sözleşme imzalama işlemlerini tamamlamayanların hakları iptal edilerek yedek listeye devredilecektir. Bu nedenle, noter onaylı listenin açıklanmasının ardından ilan edilecek sözleşme takvimini kaçırmamanız büyük önem taşımaktadır.