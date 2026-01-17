TOKİ Malatya kura sonuçları! İSİM LİSTESİ açıklandı mı? 9659 kişi hak sahibi oldu

TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında Malatya'da gerçekleştirilen kura çekilişi başvuru yapan adaylar tarafından yakından takip edildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların sorgulanacağı kanallara çevrildi.

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI

Malatya'da TOKİ tarafından yürütülen konut projesi kapsamında bugün kura çekilişi gerçekleştirildi. 81 il genelinde yapılan 500 bin konut projesinin bir ayağı olan Malatya etabında toplam 9 bin 659 konut için hak sahipleri belirlendi. Başvuru sürecine katılan adaylar, kura çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlara erişim sağlamak için resmi kanallara yöneldi.

Kura çekilişinin ardından hak sahibi olan ve olmayan adaylar için süreç netleşti. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak durumlarını öğrenmeye başladı. Kura sürecine ilişkin bilgiler, çekilişin tamamlanmasının ardından resmi platformlar aracılığıyla paylaşıldı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

TOKİ kura sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Malatya TOKİ kura sonuçları da kura çekilişinin sona ermesinin ardından e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile görüntülenebiliyor. Adaylar, sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

Sorgulama işlemleri yalnızca e-Devlet üzerinden yapılırken, sonuçların açıklanmasının ardından yoğunluk yaşanması nedeniyle adayların resmi kanalları takip etmesi gerekiyor. Kura sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ek bilgilendirme yine resmi platformlar üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura sonucu sorgulamak isteyen adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra TOKİ kura sonuçları ekranına yönlendiriliyor. T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulamada başvurunun durumu net olarak görülebiliyor. Malatya için yapılan kura çekilişine başvuran adaylar da aynı yöntemle sonuçlara ulaşabiliyor.

Kura sonucunda hak sahibi olamayan adaylar için başvuru bedellerinin iade süreci de belli oldu. Kurada hak kazanamayanlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yaptıkları bankanın şubeleri ve ATM'lerinden geri alabiliyor.