TOKİ kura sonuçları İstanbul ne zaman? 500 bin konut kura takvimi ve sonuçları!

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Adıyaman ile başlayan çekilişlerin ardından gözler İstanbul için yapılacak kura sürecine çevrildi.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSTANBUL

İstanbul için TOKİ kura çekim tarihi henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından paylaşılan resmi takvimde İstanbul'a ilişkin kura günü yer almazken, çekilişlerin belirlenen program doğrultusunda iller bazında devam edeceği bildirildi. İlk kura 29 Aralık'ta Adıyaman'da yapılırken, diğer iller için tarihler kademeli olarak açıklandı.

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Aynı zamanda e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulama yapılabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak asil ve yedek hak sahibi listelerini görüntüleyebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

TOKİ'nin açıkladığı ilk haftanın kura çekim takviminde İstanbul yer almadı. Program kapsamında 29 Aralık'ta Adıyaman'da, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari'de, 5 Ocak'ta Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimleri yapılacağı bildirildi. İstanbul için kura tarihinin, TOKİ'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yeni takvimle duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da projeye dahil edilen konutların satış fiyatları ve ödeme planı da daha önce paylaşıldı. Buna göre 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak. Aylık taksit tutarları 1+1'ler için 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'ler için 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'ler için 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

TOKİ kura sonuçları, iki resmi platform üzerinden vatandaşların erişimine açılıyor. Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Adaylar, site üzerinden sonuçları sorgulayarak kura durumlarını öğrenebiliyor.

Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden de kura sonuçlarına ulaşmak mümkün oluyor. Sisteme giriş sırasında adayların T.C. kimlik numaralarını kullanmaları gerekiyor. Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra yayımlanan listeler üzerinden hak sahipliği durumu netleşiyor.