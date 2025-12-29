TOKİ kura çekimi CANLI izle! TOKİ 500 bin konut kura çekimi nereden, nasıl izlenir?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen kura çekimleri Adıyaman'da başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişler, belirlenen illerde tarih sırasına göre sürecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen kura çekimleri noter huzurunda yapılıyor. Adıyaman'daki ilk kura çekimi 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00 itibarıyla başladı. Bu çekilişte 6 bin 620 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Kura çekimleri, TOKİ'nin resmi Youtube hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, kura sürecini anlık olarak takip edebildi. Canlı yayın ile kura çekimlerinin şeffaf bir şekilde izlenmesi sağlandı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

TOKİ tarafından düzenlenen kura çekilişleri resmi yayın kanalı üzerinden canlı olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar, çekilişleri TOKİ'nin resmi Youtube hesabı aracılığıyla izleyebiliyor. Yayınlar, noter huzurunda yapılan kura sürecini kapsıyor.

Adıyaman'da başlayan kura çekimleri, diğer illerde yapılacak çekilişlerle birlikte aynı kanal üzerinden yayınlanmaya devam edecek. Bu sayede başvuru yapan kişiler, kendi illerindeki kura gününü canlı olarak takip edebilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekimleri, TOKİ'nin resmi Youtube hesabından izlenebiliyor.Vatandaşlar, internet üzerinden Youtube'a giriş yaparak TOKİ'nin resmi hesabına ulaşabiliyor. Canlı yayın bağlantısı aracılığıyla kura çekim süreci anlık olarak takip edilebiliyor.