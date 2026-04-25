TOKİ konut tipi seçimi ne zaman yapılacak, 2+1, 3+1 daire seçimi nasıl yapılacak?

Yeni bir ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için en heyecanlı döneme girilirken, arama motorlarında "Toki 2+1 ve 3+1 daire seçimi nasıl yapılacak, kura sonuçlarına göre mi belirlenecek?" araştırmaları hız kazandı. Toplu Konut İdaresi'nin ( Toki ) konut belirleme kuraları ile şekillenen bu süreçte; dairenin kaçıncı katta olduğu, oda sayısı ve cephesi gibi detaylar resmi ilanlarla kesinlik kazanıyor. Konut tipi seçiminde öncelik sıralaması, banka sözleşme aşamasındaki tercih hakları ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerdeki katılım rehberine dair tüm merak edilenleri sizler için hazırladık.

TOKİ KONUT TİPİ SEÇİMİ NE ZAMAN? DAİRE BELİRLEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) tarafından yürütülen dev sosyal konut projelerinde hak sahibi olan vatandaşlar için en heyecanlı aşamaya gelindi. Başvuru aşamasında genel tercihlerini yapan adaylar için şimdi de "Konut tipi seçimi ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde. TOKİ projelerinde konut tipi belirleme işlemleri, inşaatların belirli bir seviyeye gelmesinin ardından projenin bulunduğu bölgeye göre etaplar halinde gerçekleştirilecek. Hak sahipleri, hangi daire tipine sahip olacaklarını yapılacak olan "Konut Belirleme Kurası" ile öğrenecekler.

2+1 VE 3+1 DAİRE SEÇİMİ NASIL YAPILACAK? SÜREÇ NASIL İŞLER?

TOKİ projelerinde konut tipi seçimi, genellikle başvuru döneminde alınan ön tercihlerle başlasa da kesin daireler kura yöntemiyle netleşiyor. İşte adım adım daire seçim süreci:

• Hak Sahipliği Kurası : İlk aşamada isimleri çıkan vatandaşlar konut alma hakkı kazanır.

• Konut Belirleme Kurası: İnşaat süreci ilerlediğinde, hak sahipleri arasından tekrar bir kura çekilir. Bu kura ile vatandaşın dairesinin katı, cephesi, oda sayısı (2+1 veya 3+1) ve kapı numarası tam olarak belirlenir.

• Sözleşme Aşaması: Kurada çıkan net konut bilgisine göre, bankada satış sözleşmesi imzalanarak süreç resmileştirilir.

KONUT TİPİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de konut tipinde değişiklik yapılıp yapılamayacağıdır. TOKİ sisteminde, kura çekimi sonrasında belirlenen daire tipi ve numarası üzerinden işlemler yürütülür. Ancak sözleşme aşamasında, hak sahiplerinin karşılıklı olarak "becayiş" (daire takası) yapma hakları bazı projelerde belirli kurallar dahilinde tanınabilmektedir. Bu durum, projenin özel şartlarına ve idarenin o dönemki kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP VE DUYURULAR

Konut tipi seçimi ve daire belirleme kura tarihleri, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden duyurulmaktadır. Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için e-Devlet üzerindeki "Konut Hakkı Sorgulama" ekranını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca idare, kura tarihlerinden önce vatandaşlara kayıtlı telefon numaraları üzerinden bilgilendirme mesajı göndererek sürecin takibini kolaylaştırmaktadır.

KONUT BELİRLEME KURASINDAN SONRAKİ ADIMLAR

Kura çekilip 2+1 veya 3+1 konutunuz netleştikten sonra, ilan edilen banka şubesine giderek peşinat ödemenizi yapmanız ve sözleşmenizi imzalamanız gerekir. Sözleşme imzalandığı an, aylık taksitler ve ödeme takvimi de kesinleşmiş olur. Teslimat süreci ise inşaatın tamamlama oranına göre TOKİ tarafından belirlenen takvimle hak sahiplerine anahtar teslimi şeklinde gerçekleştirilir.