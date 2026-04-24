TOKİ İstanbul TOKİ kura çekilişi Youtube linki! Youtube'dan İstanbul 100 bin konut TOKİ çekilişi izle!

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri belli oluyor! 2026 kura takvimine göre Nisan ayının son haftasında başlayacak olan İstanbul kuraları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dijital dünyadan canlı yayınlanacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çekiliş süreci için "Youtube'dan İstanbul 100 bin konut TOKİ çekilişi izle" aramaları şimdiden zirveye ulaştı. Kurumsal kanal üzerinden yapılacak yayına ulaşmak isteyenler için TOKİ İstanbul TOKİ kura çekilişi Youtube linki ve noter onaylı sonuç ekranı haberimizde.

İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura töreni, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun başlangıç saati ise 14.00 olarak belirlendi. Kura çekilişine bizzat şahitlik etmek isteyen vatandaşlar için adres ise oldukça geniş bir alan sunan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Açık havada ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği tüm katılımcılara açık olacak.Noter huzurunda yapılacak olan bu dev çekiliş, hiçbir şüpheye yer bırakmamak adına dijital platformlar üzerinden anlık olarak paylaşılacak. İşte milyonların aradığı TOKİ İstanbul TOKİ kura çekilişi Youtube linki ve canlı yayın detayları...