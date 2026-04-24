TOKİ İstanbul TOKİ kura çekilişi Youtube linki! Youtube'dan İstanbul 100 bin konut TOKİ çekilişi izle!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde final etabı İstanbul ile başlıyor. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişler için nefesler tutuldu. Başvuru yapan binlerce kişi, hak sahibi olup olmadığını anlık olarak görmek için "TOKİ İstanbul TOKİ kura çekilişi Youtube linki" üzerinden arama yapmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılacak töreni kaçırmak istemeyenler için tüm detayları bir araya getirdik.
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri belli oluyor! 2026 kura takvimine göre Nisan ayının son haftasında başlayacak olan İstanbul kuraları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dijital dünyadan canlı yayınlanacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çekiliş süreci için "Youtube'dan İstanbul 100 bin konut TOKİ çekilişi izle" aramaları şimdiden zirveye ulaştı. Kurumsal kanal üzerinden yapılacak yayına ulaşmak isteyenler için TOKİ İstanbul TOKİ kura çekilişi Youtube linki ve noter onaylı sonuç ekranı haberimizde.
TOKİ İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YOUTUBE LİNKİ! YOUTUBE'DAN İSTANBUL 100 BİN KONUT TOKİ ÇEKİLİŞİ İZLE!
İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura töreni, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun başlangıç saati ise 14.00 olarak belirlendi. Kura çekilişine bizzat şahitlik etmek isteyen vatandaşlar için adres ise oldukça geniş bir alan sunan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Açık havada ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği tüm katılımcılara açık olacak.Noter huzurunda yapılacak olan bu dev çekiliş, hiçbir şüpheye yer bırakmamak adına dijital platformlar üzerinden anlık olarak paylaşılacak. İşte milyonların aradığı TOKİ İstanbul TOKİ kura çekilişi Youtube linki ve canlı yayın detayları...
YOUTUBE'DAN İSTANBUL 100 BİN KONUT TOKİ ÇEKİLİŞİ İZLEME EKRANI
TOKİ, kura süreçlerinde şeffaflığı sağlamak amacıyla çekilişleri kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden halka açıyor. Youtube'dan İstanbul 100 bin konut TOKİ çekilişi izle araması yapan adaylar, çekiliş günü TOKİ’nin resmi YouTube kanalına (@tokikurumsal) girerek canlı yayına katılabilecek. Yayında, noter heyetinin huzurunda çekilen kürelerden çıkan isimler anlık olarak ekrana yansıtılacak.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ YOUTUBE LİNKİ NEREDEN BULUNUR?
Çekiliş başladığı anda TOKİ İstanbul TOKİ kura çekilişi Youtube linki, kurumun resmi X (Twitter) hesabı ve Facebook sayfası üzerinden "Canlı Yayın Başladı" başlığıyla duyurulacak. Ayrıca adaylar, YouTube arama çubuğuna "TOKİ Canlı" yazarak onaylı kanala ulaşabilir ve asil/yedek listelerin belirlenmesini saniye saniye takip edebilir.
İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA
Canlı yayını takip edemeyen vatandaşlar için kura sonuçları çekilişin hemen ardından iki farklı kanal üzerinden erişime açılacak:
E-DEVLET SİSTEMİ: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarası ile hızlı kontrol.
TOKİ RESMİ SİTESİ: toki.gov.tr adresindeki duyurular bölümünden ilçe ilçe yayınlanan PDF isim listeleri.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER İÇİN KURA ÇEKİLECEK?
25 Nisan’da başlayacak olan kura maratonu; Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri gibi 100 bin konutun inşa edileceği tüm bölgeleri kapsayacak. Hak sahibi olan vatandaşlar, 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri için belirlenen uygun ödeme planları ve taksit tutarlarıyla yuvalarına kavuşacak.
HATIRLATMA: TOKİ kura çekilişleri için herhangi bir aracı kurum veya şahsa güvenmeyiniz. Resmi kura çekilişlerini ve sonuçlarını sadece @tokikurumsal onaylı YouTube kanalı ve e-Devlet kapısı üzerinden takip ediniz.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.