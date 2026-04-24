Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gözler İstanbul etaplarına çevrildi. TOKİ 100 bin konut İstanbul projeleri için hak sahipliği kuraları 2026 Nisan ayı itibarıyla başlıyor. TOKİ İstanbul nereye yapılacak, TOKİ 100 bin konut nereye, hangi ilçeye yapılacak 2026?

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU! 2026 İSTANBUL 100 BİN KONUT FİYAT VE ÖDEME PLANI REHBERİ

İstanbul’da yaşayan binlerce dar gelirli vatandaşın heyecanla beklediği açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul ayağı için tarihleri duyurdu. İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yanıt bulurken, projenin lokasyonları ve ödeme ayrıntıları da netleşti. İşte 25-27 Nisan tarihleri arasında yapılacak büyük İstanbul kurasına dair tüm detaylar...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre, İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kura çekimleri 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı görkemli bir törenle başlayacak olan süreç, 25-27 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişler ile 100 bin asil hak sahibi belirlenmiş olacak.

İSTANBUL TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE İNŞA EDİLECEK?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan proje lokasyonları için henüz resmi mahalle listesi açıklanmasa da öne çıkan ilçeler belli oldu. İstanbul TOKİ projelerinin odağında şu üç ilçe yer alıyor:

ARNAVUTKÖY

BAŞAKŞEHİR

TUZLA

TOKİ İSTANBUL KURA LİSTESİ SORGULAMA: KİMLER KURAYA KATILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, başvuruları titizlikle inceledi. Şartları (gelir, ikamet, taşınmaz durumu vb.) sağlayan adayların isimleri "Kura Katılımcı Listesi"ne eklendi. Başvurusu reddedilen vatandaşlar için gerekçeler e-Devlet üzerinden ilan edildi. Hak sahipliği sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranız ile kuraya katılıp katılamayacağınızı kontrol edebilirsiniz.

PEŞİNAT VE TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar için ödeme takvimi sözleşme ile başlayacak:

PEŞİNATLAR : Hak sahipleri, konut belirleme kurasının ardından bankada sözleşme imzalarken konut bedelinin %10'luk kısmını peşin olarak yatıracak.

TAKSİTLER: Aylık ödemeler, sözleşme imzalanan ayı takip eden bir sonraki aydan itibaren başlayacak.

TESLİMAT : Bakan Kurum, konutların inşaat sürecinin hızla tamamlanacağını ve en geç 2 yıl içerisinde teslimatların başlayacağını müjdeledi.