TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi!

İstanbul’da milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren TOKİ kura süreci resmen başladı. 500 bin sosyal konut hedefiyle hayata geçirilen dev proje kapsamında İstanbul etabı 25 Nisan 2026 itibarıyla start aldı. Vatandaşlar ise özellikle kura sonuçları, isim listeleri, fiyat detayları ve konutların yapılacağı ilçelere ilişkin bilgileri yoğun şekilde araştırıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi haberimizde.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul kura çekimi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen kura çekimi, 3 gün boyunca devam edecek.

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin yer aldığı tam isim listesi resmi olarak erişime açılacak. İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi, çekilişlerin bitmesini takiben dijital ortamda yayımlanacak ve vatandaşlar isimlerini doğrudan kontrol edebilecek.

Ayrıca başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listesi de PDF formatında yayımlanmış durumda. Bu listeler, sürecin şeffaflığı açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit ve dijital erişime açık şekilde ilerliyor. Kura sonuçları, resmi platform üzerinden ilan edilecek.

Vatandaşlar şu adımları takip ederek sonuçlara ulaşabilecek:

Resmi TOKİ başvuru ve sonuç sorgulama ekranına giriş yapılır

Başvuru yapılan il seçilir (İstanbul)

Açılan listede isim sorgulaması gerçekleştirilir

Kura çekimleri aynı zamanda YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Böylece vatandaşlar süreci anlık olarak takip edebiliyor.

Öte yandan, kura tamamlandıktan sonra sistem yoğunluğu yaşanabileceği için sorgulamaların belirli aralıklarla yapılması öneriliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi, kura sürecinin sona ermesinin ardından resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak. Liste, ilçe bazlı ve proje bazlı olarak detaylandırılacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

İstanbul TOKİ projelerinde en çok merak edilen konuların başında konutların hangi ilçelerde inşa edileceği geliyor. Ancak şu an için resmi ve kesinleşmiş ilçe dağılımı açıklanmış değil.

Buna rağmen öne çıkan bazı bölgeler bulunuyor:

Arnavutköy

Başakşehir

Tuzla

Bu ilçeler, proje kapsamında en güçlü adaylar olarak öne çıkarken, nihai karar TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuru ile netlik kazanacak.

İSTANBUL TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’da yapılacak TOKİ sosyal konutlarının fiyatları ve ödeme planları da netleşmiş durumda. Fiyatlandırma, konut tipine ve metrekare büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.

1+1 Konutlar (55 m²)

Satış fiyatı: 1.950.000 TL

Peşinat (%10): 195.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 7.313 TL

2+1 Konutlar (65 m²)

Satış fiyatı: 2.450.000 TL

Peşinat (%10): 245.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.188 TL

2+1 Konutlar (80 m²)

Satış fiyatı: 2.950.000 TL

Peşinat (%10): 295.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 11.063 TL

Bu ödeme planı, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ve düşük taksitli şekilde konut sahibi olabilmesini hedefliyor.