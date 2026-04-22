TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ PDF) TOKİ İstanbul kura çekilişi başvuru kabul ve ret listesi!

Toki İstanbul kura sonuçları, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede İstanbul etabına ilişkin süreç, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura aşamasına geçilmesiyle birlikte hız kazandı. Peki, İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi başvuru kabul ve ret listesi! Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI

İstanbul genelinde ilçe bazlı gerçekleştirilecek kura çekilişleri, şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla duyurulacak. Hak sahiplerinin belirlenmesi sürecinde noter huzurunda yapılan çekilişler, tamamen dijital sistemler üzerinden kayıt altına alınarak sonuçların güvenilirliği sağlanıyor. Kura sonuçları açıklandıktan sonra asil ve yedek listeler TOKİ’nin resmi platformları ile e-Devlet üzerinden erişime sunulacak.

Bu süreçte özellikle İstanbul’daki yoğun başvuru nedeniyle sonuçların aşamalı olarak açıklanması bekleniyor. Vatandaşların sonuçlara hızlı ulaşabilmesi için “Konut/İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama” ekranı aktif olarak kullanılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA KURA ÇEKİLİŞİ KABUL VE RET LİSTESİ!

TOKİ İstanbul kura çekilişi başvuru kabul ve ret listesi! kapsamında başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmış ve uygun bulunan adayların listeleri erişime açılmıştır. Başvuru sürecinde gerekli şartları sağlayan vatandaşlar “kabul listesi” içerisinde yer alırken, şartları karşılamayan ya da eksik belge sunan adaylar “ret listesi” kapsamında değerlendirilmiştir.

Kabul listesinde yer alan vatandaşlar, kura çekilişine katılma hakkı elde ederek hak sahipliği sürecine dahil olmaktadır. Bu aşama, sosyal konut projesinde en kritik adımlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Ret listesinde yer alan vatandaşlar ise başvuru kriterlerini karşılayamadıkları için kura sürecine dahil edilememektedir.

Başvuru sonuçları genellikle PDF formatında yayımlanarak TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile sistem üzerinden sorgulama yapabilmektedir. Ayrıca başvurusu kabul edilmeyen adaylara yatırmış oldukları başvuru ücretleri, belirlenen takvim doğrultusunda iade edilmektedir.

Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi adına tüm listeler kamuya açık şekilde paylaşılmakta ve vatandaşların itiraz veya bilgi alma hakları korunmaktadır. İstanbul özelinde yoğun başvuru nedeniyle listelerin detaylı kontrol edilmesi büyük önem taşımaktadır.

TOKİ 100 BİN KONUT KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

İlk olarak e-Devlet sistemi üzerinden “Konut/İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama” ekranına giriş yapılmaktadır. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak kişinin asil, yedek veya hak sahibi olamama durumu görüntülenebilmektedir.

İkinci yöntem ise TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyurular ve PDF listeleridir. Bu listelerde isim bazlı sonuçlar detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşlar için sözleşme ve ödeme süreci başlayacaktır. Yedek listede yer alan adaylar ise asil listeden boş kalan kontenjanlar doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır.

Özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu bölgelerde kura sonuçlarının aşamalı olarak açıklanması beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşların resmi kaynakları düzenli olarak takip etmesi büyük önem taşımaktadır.