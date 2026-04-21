İstanbul’da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan dev sosyal konut hamlesinde kritik süreç başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında 100 bin konut için kura çekilişleri bu hafta sonu itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi nerede yapılacak? İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat açıklanacak? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan İstanbul 100 bin konut hamlesinde kura süreci için geri sayım başladı. Başvuruları kesinleşen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul ayağı, 25 Nisan 2026 tarihi itibarıyla resmen başlıyor.

İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi, geçmiş uygulamalarda olduğu gibi şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda ve dijital ortam destekli sistemle gerçekleştirilecek. Bu yöntem, hem sürecin denetlenebilir olmasını hem de hak sahipliği belirleme işlemlerinin kamuoyu tarafından anlık takip edilebilmesini sağlıyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İstanbul TOKİ sosyal konut projesinde kura sürecinin başlangıç tarihi 25 Nisan 2026 Cumartesi olarak duyuruldu. Planlamaya göre çekilişler sabah saatlerinde başlayacak ve gün boyu devam edecek şekilde organize edilecek.

KURA ÇEKİLİŞLERİ SABAH 10.00’DA BAŞLAYACAK

Resmi program doğrultusunda İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin her gün sabah saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Gün içinde belirlenen ilçelere ait hak sahipliği listeleri tamamlanana kadar çekilişlerin devam edeceği ifade ediliyor.

Yoğun başvuru sayısı nedeniyle İstanbul kura maratonunun yaklaşık 3 gün sürmesi öngörülüyor. Bu süreçte her gün farklı ilçeler ve konut grupları için ayrı ayrı kura çekimleri yapılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul TOKİ kura sonuçlarının açıklanma süreci iki aşamalı ilerleyecek:

Kura çekimi sırasında isimler anlık olarak canlı yayında duyurulacak

Kesinleşmiş asil ve yedek listeler ise aynı gün ya da çok kısa süre içerisinde sistemlere yüklenecek

Bu kapsamda vatandaşlar sonuçlarını hem canlı yayın üzerinden hem de resmi dijital platformlar aracılığıyla takip edebilecek.

E-DEVLET VE SMS BİLGİLENDİRMESİ DEVREDE OLACAK

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi e-Devlet sistemine aktarılacak. Vatandaşlar “Kura Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Ayrıca hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara, başvuru sırasında sisteme kayıt ettikleri cep telefonu numaraları üzerinden SMS bilgilendirmesi yapılacak. Bu yöntem, özellikle yoğunluk döneminde bilgi akışının hızlı ve doğru şekilde sağlanmasını amaçlıyor.