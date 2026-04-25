TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekimi bugün mü, saat kaçta başlayacak?

İstanbul’da uygun fiyatlı konut sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaş için kritik süreç başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul kura çekimi bugün itibarıyla gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekimi bugün mü, saat kaçta başlayacak? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimi, 25 Nisan Cumartesi günü itibarıyla başladı. Büyük ilgi gören 100 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura organizasyonu, tek günle sınırlı kalmayacak. Hak sahiplerinin belirlenmesi süreci toplamda üç gün sürecek şekilde planlandı.

25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde devam edecek olan kura çekimi, etap etap ilerleyecek ve her gün farklı başvuru grupları için sonuçlar açıklanacak. Bu kapsamlı organizasyon, yoğun başvuru sayısı nedeniyle çok günlü bir planlamayla yürütülüyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BUGÜN MÜ?

Evet, TOKİ İstanbul kura çekimi bugün itibarıyla resmen başladı. 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk etap kura çekimiyle birlikte hak sahiplerini belirleme süreci başlatıldı.

Kura çekiminin bugün başlamasıyla birlikte, önümüzdeki iki gün boyunca sonuçlar kademeli olarak açıklanmaya devam edecek. Bu nedenle başvuru sahiplerinin sadece bugünü değil, 26 ve 27 Nisan tarihlerini de dikkatle takip etmesi gerekiyor.

TOKİ İSTANBUL KURASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ İstanbul kura çekilişinin saat 14.00’te başlaması bekleniyor. Kura organizasyonu, belirlenen saat itibarıyla noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN DETAYLARI

TOKİ İstanbul kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri, sonuçları anlık olarak takip edebilecek.

Canlı yayın sayesinde kura süreci tamamen şeffaf bir şekilde izlenebilirken, vatandaşlar sonuçları ayrıca TOKİ’nin resmi hesapları üzerinden de sorgulayabilecek.

Dilara Yıldız
