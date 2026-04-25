TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| TOKİ İstanbul kura çekimi nereden izlenir? İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) tarafından yürütülen İstanbul sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. Türkiye’nin en yoğun başvuru alan projelerinden biri olan İstanbul TOKİ kura çekimi, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ev sahibi olma umudu taşıyan milyonlarca başvuru sahibi, sürecin canlı yayın detaylarını araştırıyor. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Yoğun başvurunun gerçekleştiği İstanbul’da toplam başvuru sayısının 1 milyon 235 bin 169’a ulaştığı açıklandı. Bu rakam, projenin Türkiye genelindeki en yüksek talep gören etaplarından biri olduğunu ortaya koyuyor.

Kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece vatandaşlar, isimlerinin açıklanıp açıklanmadığını anlık olarak takip edebilecek. Ayrıca sonuçların TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanması bekleniyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul TOKİ kura sonuçları şu an için aşamalı olarak açıklanmaktadır. Kura çekim süreci devam ettiği için tüm sonuçların tek seferde duyurulması beklenmiyor. Her gün yapılan çekilişlerin ardından hak sahipleri listesi kademeli olarak erişime açılıyor.

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, sonuçlar resmi platformlar üzerinden duyurulacak. Vatandaşlar isim listelerine TOKİ’nin internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Bu sistem sayesinde hem şeffaflık hem de hızlı erişim sağlanması amaçlanıyor.

Kura süreci tamamlandıktan sonra tüm İstanbul hak sahipleri listesi netleşmiş olacak ve kesin sonuçlar tek bir sistem üzerinden doğrulanabilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ İstanbul kura çekimi, resmi olarak TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır. Vatandaşlar herhangi bir ek platforma ihtiyaç duymadan, internet bağlantısı olan her yerden kura çekimini anlık olarak takip edebilecek.

Canlı yayın dışında, kura sonuçları TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden de paylaşılacaktır. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden kişisel sorgulama yapılması da mümkün olacaktır. Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar hem canlı yayını izleyebilecek hem de sonuçlarını güvenli bir şekilde kontrol edebilecek.

Yoğun başvuru sayısı nedeniyle sistemlerin aynı anda yüksek erişim alması beklenirken, TOKİ’nin dijital altyapısı üzerinden kesintisiz bilgi akışı sağlanması hedefleniyor. Kura çekimi sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, vatandaşların en çok önem verdiği konular arasında yer alıyor.