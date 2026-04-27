TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (YOUTUBE) 3. GÜN! TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

Toki İstanbul sosyal konut kura çekilişleri, 500 bin konut projesi kapsamında yoğun ilgiyle takip ediliyor. Kura süreci, TOKİ tarafından belirlenen takvim doğrultusunda noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve eş zamanlı olarak kamuoyuna açık şekilde canlı yayınlanıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi canlı nereden izlenir? TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (YOUTUBE)

TOKİ kura çekilişlerinin YouTube üzerinden canlı yayınlanması, sürecin şeffaflığını artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Yayınlar sırasında il ve ilçe bazlı konut projeleri için isimler tek tek okunuyor ve hak sahipleri anlık olarak belirleniyor. Bu süreç, başvuru yapan vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle izleniyor ve kura sonuçlarına dair beklenti her aşamada artıyor.

TOKİ’nin resmi dijital kanalları üzerinden yapılan duyurular sayesinde canlı yayın saatleri ve kura takvimi önceden öğrenilebiliyor. Böylece vatandaşlar, İstanbul genelindeki sosyal konut projelerine ait çekilişleri anlık olarak takip etme imkânı buluyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları ve isim listesi, çekiliş tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde sistemlere yüklenerek erişime açılıyor. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, sonuçlarını hem TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulayabiliyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konu isim listeleri oluyor. Bu listeler, noter onaylı şekilde hazırlanarak kamuya açık olarak yayımlanıyor. Listelerde asil ve yedek hak sahipleri ayrı ayrı belirtiliyor ve her başvuru sahibinin kura sıra numarasıyla birlikte durumu net şekilde görülebiliyor.