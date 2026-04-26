TOKİ Diğer kategorisi kazananlar İSİM SOYİSİM listesi açıklandı mı?
TOKİ kura takviminde heyecan doruk noktasına ulaşırken, binlerce kişi arama motorlarında "TOKİ Diğer kategorisi kazananlar isim soyisim listesi açıklandı mı, sonuçlar nereden bakılır?" sorusuna yanıt arıyor. Şehit yakınları, engelliler, emekliler ve gençlerin ardından en büyük kontenjanın ayrıldığı "Diğer" grubunda kura çekimleri devam ederken, asil ve yedek hak sahiplerinin tam listesi noter onayıyla birlikte sisteme yükleniyor.
Yeni bir ev sahibi olma hayaliyle günlerdir kura sonuçlarını bekleyen vatandaşlar için "Toki Diğer kategorisi kura sonuçları ve sıralı tam isim listesi yayına girdi mi?" araştırmaları hız kazandı. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından, kazanan şanslı isimler TOKİ’nin resmi web sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. 2+1 ve 3+1 daireler için belirlenen hak sahiplerinin isim soyisim sorgulama ekranına dair en güncel gelişmeleri, liste yayınlanma saatlerini ve itiraz süreçlerini sizler için derledik.
TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ BAŞLADI: DEV TÖREN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul TOKİ kura çekimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde resmen başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinin en büyük ayağını oluşturan İstanbul etabında, hak sahipleri noter huzurunda tek tek belirleniyor. Büyük bir coşkuyla takip edilen törende, megakentteki binlerce dar gelirli ailenin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşüyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 CANLI İZLE EKRANI VE SORGULAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kura maratonu, toplamda 3 gün boyunca kesintisiz olarak devam edecek. Kura heyecanına ortak olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı izle imkanı sunuluyor. Başvuru durumu onaylanan adaylar, kura takvimine göre isimlerinin çıkıp çıkmadığını talep.toki.gov.tr adresi üzerinden veya e-Devlet kapısından anlık olarak sorgulayabilecekler.
TOKİ DİĞER KATEGORİSİ KAZANANLAR İSİM SOYİSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Projenin en yoğun başvuru aldığı grup olan "Diğer" kategorisi için kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura takvimine göre; öncelikli olarak Şehit Yakınları, Gaziler, Engelliler, Emekliler ve Gençler kategorilerinin çekilişleri tamamlanacak. Bu grupların ardından başlayacak olan "Diğer" kategorisi çekilişleri sonrası isim soyisim listesi sisteme yüklenecek. Henüz bu kategorinin kura çekimi yapılmadığı için kazananlar listesi ilan edilmedi; listenin kura maratonunun son gününde netleşmesi bekleniyor.
İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 3 GÜNLÜK MARATONDA SON DURUM
İstanbul’un farklı ilçelerinde yükselecek olan sosyal konutlar için kura çekimleri kategori bazlı olarak ilerliyor. İlk gün yapılan çekilişlerde öncelikli grupların hak sahipleri belirlenirken, kura çekiminin ikinci ve üçüncü gününde kontenjanın büyük bir kısmını oluşturan kategorilere geçilecek. Yetkililer, kura çekimlerinin şeffaflık ilkesi gereği noter denetiminde yapıldığını ve sonuçların dijital ortamda eş zamanlı olarak güncellendiğini bildirdi.
Henüz sonuçlar açıklanmadı.
KAZANANLAR İÇİN SIRADAKİ ADIM: SÖZLEŞME VE TESLİMAT
Kura sonucunda asil hak sahibi olarak belirlenen İstanbulluları yoğun bir süreç bekliyor. İsim listelerinin kesinleşmesinin ardından ilan edilecek takvimle birlikte; banka şubelerinde sözleşme imzalama, peşinat yatırma ve daire belirleme aşamalarına geçilecek. Yedek listede yer alan vatandaşlar ise asillerden boş kalan kontenjanlar için idareden gelecek bilgilendirmeyi takip edecekler. Tüm süreçler resmi makamlarca SMS ve web sitesi üzerinden vatandaşlara bildirilecek.