Tokatçı filmi oyuncuları kim, konusu ne? Tokatçı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tokatçı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tokatçı konusu, özeti ve Tokatçı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tokatçı filminin detayları…

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tokatçı filmi, saf ve iyi niyetli bir köylü olan Osman’ın (Kemal Sunal) başından geçen olayları konu alır. Osman, askerden döndükten sonra köyünde ve şehirde çeşitli dolandırıcılıklarla karşılaşır.

Hikâye boyunca:

• Osman’ın saf yapısı nedeniyle sürekli kandırılması,

• Köy düzeni ve şehir hayatı arasındaki farklar,

• Para ve hırs temelli ilişkiler

mizahi bir dille anlatılır. Film, aynı zamanda dönemin toplumsal eleştirisini de komedi unsurlarıyla harmanlar.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tokatçı filminin başrolünde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal yer alır.

Filmin öne çıkan oyuncuları genel olarak şunlardır:

• Kemal Sunal (Osman)

• Dönemin Yeşilçam karakter oyuncuları

• Yardımcı rollerde çeşitli Türk sineması sanatçıları

Filmin yönetmeni ise Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Natuk Baytan olarak bilinir.

TOKATÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tokatçı, 1980’li yılların başında, Yeşilçam sinemasının yoğun üretim döneminde çekilmiştir. Film 1983–1984 yılları civarında tamamlanmış ve vizyona girmiştir.

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Türkiye’de dönemin yaygın sinema pratiğine uygun şekilde farklı lokasyonlarda çekilmiştir. Çekimlerde:

• İstanbul ve çevresi,

• Köy sahneleri için Anadolu’nun çeşitli bölgeleri,

• Stüdyo ve plato ortamları

kullanılmıştır.

Dönemin düşük bütçeli ama yaratıcı Yeşilçam yapım anlayışı, filmin görsel atmosferine de yansımıştır.

Osman DEMİR
