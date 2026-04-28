Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun eşi kimdir? Elif Berrak Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Tokat siyasetinde son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun özel hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle eşi ve ailesine dair araştırmalar artarken, “Elif Berrak Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU’NUN EŞİ KİMDİR?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun eşi Elif Berrak Yazıcıoğlu’dur.

ELİF BERRAK YAZICIOĞLU İLE MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU NE ZAMAN EVLENDİ?

Çift, 2014 yılından beri evlidir.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Tokat Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Eski “Süper Vali” olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu’nun oğludur. Siyasi kariyerinin yanı sıra iş dünyasında ve spor alanında da çeşitli görevlerde bulunmuştur.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU NERELİ?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çorum’un Alaca ilçesinde doğmuştur.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU’NUN KARİYERİ

Eğitimini Türkiye’de farklı okullarda tamamlayan Yazıcıoğlu, üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde yapmış, yüksek lisansını ise Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamlamıştır.

2006 yılından itibaren iş hayatında inşaat ve hizmet sektörlerinde projeler yürütmüş bir iş insanı olarak faaliyet göstermiştir. Spor alanında da aktif olan Yazıcıoğlu, Trabzonspor Basketbol Kulübü’nde basın sözcülüğü yapmış ve Tokat Belediye Plevnespor başkanlığı görevine seçilmiştir.

Siyasi kariyerinde ise 2015 yılında AK Parti’den aday adaylığı sürecine girmiş, 2024 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Tokat Belediye Başkanı seçilmiştir.