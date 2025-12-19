TOGG Almanya'da kaç adet sattı? Almanya'da TOGG'un satış rakamları ne?

Avrupa pazarına adım atma sürecini sürdüren Togg'un Almanya'daki performansı merak edilirken, açıklanan satış rakamları dikkat çekti. Peki, Almanya'da Togg'un şimdiye kadar ulaştığı satış sayısı ne oldu, veriler neyi gösteriyor?

TOGG ALMANYA'DA KAÇ ADET SATTI?

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu'nun (KBA) paylaştığı resmi istatistikler, Togg'un Almanya pazarındaki mevcut tabloyu ortaya koydu. Buna göre yılın ilk 11 ayını kapsayan dönemde tescil edilen araç sayısı sınırlı kaldı.

OCAK–KASIM 2025 GENEL TOPLAM

Belirtilen zaman aralığında Almanya genelinde yalnızca 53 adet Togg'un trafiğe kaydı yapıldı.

EKİM 2025 VERİLERİ

Ekim ayında Togg markalı 6 aracın satış ve tescil işlemi gerçekleştirildi.

KASIM 2025 RAKAMLARI

Kasım ayı verilerine bakıldığında ise Almanya'da 22 adet Togg'un satıldığı ve kayıtlara geçtiği görüldü.