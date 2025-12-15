Titanların Savaşı filmi konusu nedir? Titanların Savaşı oyuncuları ve Titanların Savaşı özeti!

Beyaz perdede sergilediği görsel dünya ve aksiyon sahneleriyle beğeni kazanan Titanların Savaşı, televizyon yayınıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Filmi ilk kez izleyecek ya da tekrar izlemek isteyenler için "Titanların Savaşı ne anlatıyor?", "Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?" ve "Filmin özeti nedir?" gibi sorular öne çıkıyor. Biz de bu başlıklar altında filmin tüm detaylarını bir araya getiriyoruz.

TİTANLARIN SAVAŞI FİLMİNİN ÖZETİ

Dünyanın kaderini belirleyecek büyük bir güç mücadelesi, insanları krallara, kralları ise tanrılara karşı ayaklanmaya sürükler. Aynı zamanda tanrılar arasında patlak veren savaş, tüm yeryüzünü yok edebilecek kadar yıkıcı bir tehdide dönüşür. Bir tanrının oğlu olarak dünyaya gelen ancak insanlar arasında büyüyen Perseus (Sam Worthington), yeraltı dünyasının acımasız tanrısı Hades'in (Ralph Fiennes) saldırıları karşısında sevdiklerini korumakta zorlanır. Her şeyini kaybeden Perseus, Zeus'un (Liam Neeson) kudretini ele geçirerek dünyayı kaosa sürüklemek isteyen Hades'i durdurmak için ölümcül bir görevin başına geçmeyi kabul eder. Karanlık yaratıklar ve korkunç canavarlarla dolu bu zorlu yolculukta başarılı olabilmesi için, tanrısal mirasını kabullenmesi ve kaderini kendi elleriyle şekillendirmesi gerekecektir.

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier'in oturduğu filmin başrollerinde Sam Worthington, Liam Neeson ve Ralph Fiennes yer alıyor. Kadroda ayrıca Gemma Arterton ve Alexa Davalos gibi isimler de bulunuyor.

Aksiyon ve fantastik türlerini bir araya getiren yapım, 2010 yılında izleyiciyle buluştu. Senaryosu Phil Hay ve Matt Manfredi tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Legendary Pictures üstlenirken, yapım İngiltere ve ABD ortaklığında hayata geçirildi. Film, 2 Nisan 2010 tarihinde vizyona girerek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.