Tiril Tiril sorusu nedir? TYT 2026 Türkçe ikileme sorusu ve cevabı ne?

Tyt 2026 Türkçe testinde sorulan ikileme sorusu “tiril tiril” ifadesiyle gündem oldu. Sınav sonrası adaylar, bu sorunun anlamını ve doğru cevabını öğrenmek için araştırma yapıyor. Türkçede sıkça kullanılan ikilemelerden biri olan “tiril tiril” sorusunun detayları, sınav değerlendirmeleriyle birlikte netlik kazanıyor.

TYT 2026 “TİRİL TİRİL” SORUSU NEDİR, NEYİ SORGULUYORDU? DOĞRU CEVAP NE OLDU?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan TYT Türkçe testinde yer alan “tiril tiril” sorusu, sınavın en çok konuşulan ve sosyal medyada gündem olan soruları arasında yer aldı. İkilemelerin yazımı ve anlamı üzerine kurulu bu soru, adaylar arasında kafa karışıklığına neden olurken kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki “tiril tiril” sorusu neydi, neyi ölçüyordu ve doğru cevabı ne?

TİRİL TİRİL SORUSU NEYDİ?

TYT 2026 Türkçe testinde adaylara yöneltilen “tiril tiril” sorusu, Türkçede ikilemeler konusunu temel alan bir dil bilgisi sorusu olarak karşımıza çıktı. Soru, hem yazım kurallarını hem de kelimenin cümle içindeki anlam kullanımını sorgulayan yapısıyla dikkat çekti.

Adayların değerlendirmelerine göre soru iki farklı açıdan yorumlandı. İlk yorum yazım kuralına odaklanırken, ikinci yorum kelimenin anlam bağlamı üzerinden değerlendirildi. Bu durum, sorunun sınav sonrası en çok tartışılan Türkçe sorularından biri olmasına neden oldu.

TDK KURALLARI VE İKİLEMELER DETAYI

Soru, Türk Dil Kurumu (TDK) kurallarında yer alan ikilemelerin yazımı konusunu gündeme taşıdı. Türkçede ikilemeler genellikle ayrı yazılırken, “tiril tiril” ifadesi de bu kurala örnek olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan soruda kelimenin kullanım bağlamı da adaylara sunuldu. “Tiril tiril” ifadesi, ince, hafif, temiz ve zarif anlamlarıyla özellikle kumaş, rüzgar veya ortam betimlemelerinde kullanılan bir ikileme olarak biliniyor.

TİRİL TİRİL KELİMESİNİN ANLAMI

Türkçede günlük kullanımda nadir karşılaşılan “tiril tiril” ifadesi, genellikle iki farklı anlamda kullanılıyor:

İlk anlamı, ince ve hafif kumaşları ifade etmek için kullanılmasıdır. “Tiril tiril bir elbise” ifadesi, hafif ve zarif bir kumaşı tanımlar.

İkinci anlamı ise hafif esen rüzgar veya ferah bir ortamı ifade etmesidir. “Tiril tiril bir bahar havası” ifadesi bu kullanıma örnek gösterilebilir.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sınavın ardından adaylar, “tiril tiril sorusu”nu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına taşıdı. Özellikle kelimenin anlamı ve doğru cevabı üzerine yapılan yorumlar kısa sürede viral oldu.

Birçok aday, sorunun beklenmedik bir kelime üzerinden gelmesinin zorlayıcı olduğunu ifade ederken, bazıları ise ikilemeler konusunun TYT Türkçe’de ayırt edici bir soru olduğunu belirtti.

DOĞRU CEVAP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sorularının telif hakkı ÖSYM’ye ait olduğu için, “tiril tiril” sorusunun kesin doğru cevabı resmi cevap anahtarı yayımlandıktan sonra netlik kazanacak. Adaylar, ÖSYM’nin açıklamasını beklemeye devam ediyor.