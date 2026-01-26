TRT 1 ekranlarında altı sezondur yayın hayatını sürdüren Teşkilat dizisinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Dizinin yeni bölümünü izleyen seyirciler, jenerikte yıllardır yer alan bazı isimlerin artık bulunmadığını fark etti. Bu gelişme, kulislerde konuşulan iddiaları yeniden gündeme taşıdı ve yapımcı cephesinde yaşanan dönüşümün detayları merak konusu oldu. Peki, Timur Savcı Teşkilat'tan çıkarıldı mı? Timur Savcı Teşkilat'ın jeneriğinden çıkarıldı mı? Detaylar...

TİMUR SAVCI TEŞKİLAT'TAN ÇIKARILDI MI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından ünlü yapımcı Timur Savcı ile ilgili önemli adımlar atıldı. Bu sürecin ardından Savcı'nın adı, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinden çıkarıldı.

Altı sezondur kesintisiz olarak ekran yolculuğunu sürdüren dizide, daha önce 163 hafta boyunca jenerikte yer alan Timur Savcı'nın isminin yeni bölümde bulunmaması dikkat çekti. Bu durum, "Timur Savcı Teşkilat'tan çıkarıldı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, yapılan değişiklik doğrudan dizinin yayın akışını değil; yapım ve ticari süreçlerini kapsayan bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

Evet, Teşkilat dizisinin yeni bölümünde yalnızca Timur Savcı'nın değil, ortağı Burak Sağyaşar'ın da ismi jenerikte yer almadı. Bununla birlikte Savcı'nın ortağı olduğu TimsBi yapım şirketinin adı ve logosu da dizinin jeneriğinden tamamen kaldırıldı.

Bu değişiklik, yasaklı madde testi sonrası yaşanan gelişmelerin bir devamı olarak değerlendiriliyor. Daha önce uzun yıllar boyunca dizinin başında yer alan yapımcı bilgileri, ilk kez bu denli kapsamlı şekilde güncellendi.

TRT cephesinde alınan bu karar doğrultusunda, dizinin yapım ekibinin bundan sonraki tüm faturalandırma süreçlerini TimsBi yerine Double Click adlı şirket üzerinden yürüteceği bilgisi paylaşıldı. Bu adım, yapım sürecinin hukuki ve ticari boyutunda da önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

Öte yandan, aynı yapım şirketine ait olan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde şu ana kadar herhangi bir jenerik ya da yapımcı değişikliği yapılmadığı ifade ediliyor.

TİMUR SAVCI KİMDİR?

Timur Savcı, Türk dizi sektöründe uzun yıllardır aktif olarak yer alan ve birçok projeye imza atan bir yapımcı olarak biliniyor. Ortağı olduğu TimsBi yapım şirketi, özellikle uzun soluklu televizyon projeleriyle sektörde önemli bir konuma sahipti.