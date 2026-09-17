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Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Thomas Reis'in getirildiğini resmen açıkladı. Teknik adam için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenlenecek. Daha önce Bochum, Schalke, Samsunspor ve son olarak Ludogorets'i çalıştıran Reis'in kariyeri merak konusu oldu. Peki, Thomas Reis kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TRABZONSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS KİMDİR?

Thomas Reis, 4 Ekim 1973 tarihinde Almanya'nın Wertheim kentinde dünyaya geldi. UEFA Pro Lisans sahibi olan 52 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde özellikle Almanya'daki çalışmaları ve Samsunspor dönemiyle dikkat çekti.

Futbolculuk kariyerinde VfL Bochum başta olmak üzere çeşitli Alman kulüplerinde forma giyen Reis, aktif futbol hayatının ardından teknik ekiplere yöneldi. Teknik direktörlük kariyerine VfL Bochum altyapısında başlayan Reis, genç takım düzeyindeki görevlerinin ardından A takım teknik direktörlüğüne yükseldi.

THOMAS REİS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Thomas Reis'in teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı başlıca takımlar şöyle:

VF L BOCHUM U19

Reis, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcında VfL Bochum U19 takımında görev yaptı.

VF L BOCHUM II

Alman teknik adam, kariyerinin ilerleyen döneminde VfL Bochum II takımında da görev aldı.

VF L WOLFSBURG U19

Reis'in çalıştırdığı takımlar arasında VfL Wolfsburg U19 da yer aldı.

VF L BOCHUM

Thomas Reis, 2019-2022 yılları arasında VfL Bochum'u çalıştırdı. Alman teknik adam, Bochum ile Bundesliga'ya yükselme başarısı yaşayarak kariyerinin önemli dönüm noktalarından birine imza attı.

SCHALKE 04

Bochum döneminin ardından Schalke 04'ün başına geçen Reis, kariyerini Almanya'da sürdürdü.

SAMSUNSPOR

Thomas Reis, Türkiye'de Samsunspor'u da çalıştırdı. Reis'in Türkiye'deki dönemi, teknik direktörlük kariyerinin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

Reis ayrıca son olarak Ludogorets'i çalıştırdı. Trabzonspor'un Alman teknik adamla anlaşmasının ardından gözler bugün gerçekleştirilecek imza törenine çevrildi.

THOMAS REİS KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Thomas Reis, 4 Ekim 1973 tarihinde Almanya'nın Wertheim kentinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşında olan Reis, Almanya doğumlu bir teknik direktördür. UEFA Pro Lisans sahibi olan Reis, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevlerinde bulundu.