“Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle hafızalara kazınan Hülya Uğur, uzun yıllar televizyon dünyasından uzak kaldıktan sonra The Traitors Türkiye ile yeniden ekranlara dönerek izleyicilerin merakını artırdı. Türkiye televizyon tarihinde özel bir yeri olan Uğur, özellikle hava durumu sunuculuğu ve televizyon programcılığı ile tanınıyor. Peki, The Traitors Hülya Uğur kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Uğur kaç yaşında, nereli? Detaylar...

THE TRAITORS HÜLYA UĞUR KİMDİR?

Hülya Uğur, 1959 yılında İstanbul Şehremini’de dünyaya geldi. Bir subay kızı olarak büyüyen Uğur, babasının görevi sebebiyle 1970’li yıllara kadar Türkiye’nin pek çok şehrini gezme fırsatı buldu. 16 yaşında bir erkek kardeşi olan ünlü sunucunun çocukluk yılları, disiplin ve merak içinde geçti.

Televizyon kariyerine Abdullah Şahin Tiyatrosu’nda başlayan Uğur, tiyatro deneyiminin ardından çeşitli dizilerde rol alarak ekran deneyimini geliştirdi. 1992 yılında yayın yönetmeni Serpil Akıllıoğlu ile tanışmasının ardından, özel televizyon dünyasına adım attı ve Inter Star kanalında hava durumu sunucusu olarak izleyiciyle buluştu.

Uzun yıllar televizyon ekranlarından uzak kalan Hülya Uğur, Bodrum’a yerleşerek kariyerine kısa bir ara verdi. Ancak 2020’li yıllarda yeniden ekranlara dönerek, Kanal D’de yayınlanan The Traitors Türkiye kadrosunda yer aldı ve eski popülaritesini tazeledi.

HÜLYA UĞUR NE İŞ YAPIYOR?

Hülya Uğur’un televizyon kariyeri, ilk olarak hava durumu sunuculuğu ile başlamıştır. Inter Star’da ekrana çıktığı ilk yıllardan itibaren, “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle izleyicilerin hafızasına kazındı.

Sadece hava durumu sunuculuğu ile sınırlı kalmayıp, çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yapan Uğur, televizyon sektöründeki yetkinliğini ve profesyonelliğini kanıtladı. Uzun süre televizyon dışında kalsa da Bodrum’daki yaşamının ardından, The Traitors Türkiye ile ekranlara geri dönerek izleyiciyle yeniden buluştu ve günümüzde program sunucusu olarak görev yapmaktadır.

HÜLYA UĞUR KAÇ YAŞINDA?

1959 yılında doğan Hülya Uğur, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

HÜLYA UĞUR NERELİ?

Hülya Uğur, İstanbul’un tarihi semtlerinden Şehremini’de dünyaya gelmiştir. Babasının subay olarak farklı şehirlerde görev yapması nedeniyle çocukluk yıllarını Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde geçirmiştir. Bu deneyim, onun sosyal ve kültürel açıdan zengin bir bakış açısı kazanmasına katkı sağlamıştır.