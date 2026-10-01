TFF'de kimler istifa etti, TFF' istifa edenler isimleri ve görevleri ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TFF'de istifa edenler kimler sorusu, son günlerde futbol kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bahis soruşturmasıyla birlikte federasyonda hareketli saatler yaşanırken, gelen istifa kararı gözleri Türkiye Futbol Federasyonu'na çevirdi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve yeni istifaların gelip gelmeyeceği merak edilirken, istifa eden ismin kim olduğu ve federasyondaki görevi de araştırılıyor. TFF'de istifa eden isimler ve görevleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

BAHİS SORUŞTURMASI FEDERASYONU SARSTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturmasında kulüp yöneticilerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi, Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı. Sevk kararlarının ardından gözler federasyona çevrilirken, TFF bünyesinde art arda gelen istifalar dikkat çekti. Kısa süre içinde dört yöneticinin görevini bırakması, federasyonda hareketli günlerin yaşandığını ortaya koydu.

İLK ADIM URAL AKÜZÜM'DEN GELDİ

İstifa sürecini başlatan isim, PFDK'ye sevk edilen yöneticiler arasında yer alan Ural Aküzüm oldu. Galatasaray'da yöneticilik yaptığı döneme ilişkin olarak disipline sevk edilen Aküzüm, sevk kararının ardından TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Aküzüm'ün kararı, soruşturma sonrası federasyonda gelen ilk istifa olarak kayıtlara geçti.

KAZIM ŞENGÖÇGEL VE ADEM DOĞRUL DA AYRILDI

Aküzüm'ün ayrılığının ardından TFF'den iki yeni istifa haberi daha geldi. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul da görevlerini bırakma kararı aldı. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Şengöçgel, gördüğü lüzum üzerine 18 Temmuz 2024'ten bu yana sürdürdüğü TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

SEYMAN GENÇTÜRK İSTİFA DİLEKÇESİNİ RİVA'YA GÖNDERDİ

İstifa sayısının 3'e yükselmesinin ardından federasyonda bir yeni gelişme daha yaşandı. TFF Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasında 1. sırada bulunan Seyman Gençtürk'ün de istifa dilekçesini Riva'ya ilettiği öğrenildi. Gençtürk'ün kararıyla birlikte federasyonda görevinden ayrılan isim sayısı 4 oldu.

GÖZLER YENİ GELİŞMELERDE

Art arda gelen istifaların ardından futbol kamuoyu, federasyonda yeni ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağını merakla bekliyor. Bahis soruşturmasının seyri ve PFDK'nin vereceği kararlar, önümüzdeki günlerde Türk futbolunun gündemini belirlemeye devam edecek.