Tete ve Masal Rüyalar Diyarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tete ve Masal Rüyalar Diyarı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tete ve Masal Rüyalar Diyarı filmini izleyecek olanların merak ettiği Tete ve Masal Rüyalar Diyarı konusu nedir, Tete ve Masal Rüyalar Diyarı oyuncuları kimler ve Tete ve Masal Rüyalar Diyarı özeti gibi konuları inceliyoruz.

TETE VE MASAL RÜYALAR DİYARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, babaannesinin hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalan küçük bir kızın umut ve cesaret dolu serüvenini anlatıyor. Sevdiği babaannesini kaybetme korkusuyla sarsılan küçük kız, bu gerçeği kabullenmek istemez ve kendini masalların hüküm sürdüğü büyülü bir yolculuğun içinde bulur. Rüyalar ve bilinçaltının iç içe geçtiği bu dünyada, karşılaştığı her durak ona hem duygularıyla yüzleşmeyi hem de kendi iç gücünü keşfetmeyi öğretir. Bu yolculuk, küçük kız için sadece bir kaçış değil; büyümenin, kabullenmenin ve umudu yeniden yeşertmenin hikâyesine dönüşür.

TETE VE MASAL RÜYALAR DİYARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Mert Turak – Tete

• Ada Erma – Küçük Kız

• Engin Altan Düzyatan – Viking Krali

• Fahriye Evcen Özçivit – Amazon Kraliçesi

• Pelin Karahan – Prenses Prinyezel

• Can Kızıltuğ – Korsan Kral

• Keremcem – Ormanın Bilge Adamı

• İnci Türkay – Anne

• Jess Molho – Baba

• Cenan Adıgüzel – Drakulla

• Somer Sivrioğlu – Somerson Şef

• Haldun Dormen – Zamanın Kendisi

• Meral Çetinkaya – Nene

• Altan Erkekli – Ali Baba