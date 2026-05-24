Teşkilat final mi yapıyor, Teşkilat sezon finali ne zaman?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat için sezon finali tarihi ve final iddiaları izleyicilerin gündeminde. “Teşkilat final mi yapıyor?” sorusu sıkça sorulurken, dizinin yeni bölüm planlaması ve sezon finali tarihi hakkında detaylar merakla takip ediliyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT 1’in uzun soluklu yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar son günlerde izleyiciler arasında merak konusu olmuştu. 6 sezondur ekrana gelen dizinin bu sezon sonunda biteceğine dair söylentiler gündeme gelirken, yapımın geleceğine ilişkin net karar açıklandı.

TEŞKİLAT YENİ SEZONDA DEVAM EDECEK

Alınan karara göre Teşkilat dizisi bu sezon final yapmayacak ve 7. sezonda da ekran macerasına devam edecek. Böylece dizinin sona ereceğine yönelik iddialar da gerçeği yansıtmamış oldu.

Dizinin daha önce planlanan sezon finali tarihi 14 Haziran Pazar günü olarak açıklanmıştı. Ancak yapılan değişiklikle sezon finali öne çekildi ve 184. bölümün yayınlanacağı tarih 7 Haziran Pazar akşamı olarak güncellendi.

SEZON FİNALİNDE AYRILIKLAR YAŞANACAK

Sezon finali bölümünde önemli gelişmelerin yaşanacağı ve bazı ayrılıkların olacağı konuşuluyor. Ayrıca final bölümünde “kanlı bir düğün” sahnesinin ekrana geleceği iddiaları da izleyicilerin merakını artırmış durumda.