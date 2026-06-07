Teşkilat CANLI nereden izlenir? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın bilgileri" ve "Teşkilat yeni bölüm izleme bilgileri" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, kusursuz bir planla hem Rutkay’ı hem de Karanlık Yapı yöneticilerini tuzağa düşürür. Yenilgiyi kabullenmek zorunda kalan Rutkay’ın artık tek dileği ölümdür. Düşmanlar teker teker yakalanıp yaptıklarının cezasını çekerken Altay ise Davut’un peşine düşer. Öte yandan Korkut ile Bahar’ın mutluluğu için de artık sayılı günler kalmıştır. Yalnız kalan Davut son kozunu tek başına oynamaya hazırlanır. Uzay, “Yok Oluş” projesini deşifre etmeye çalışırken ekip, yaklaşan felaketi önlemek için harekete geçer. Altay ise Davut’un hain planını durdurabilmek için bütün riskleri göze alacaktır. Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.