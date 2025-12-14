Teşkilat CANLI nereden izlenir? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın bilgileri" ve "Teşkilat yeni bölüm izleme bilgileri" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer. Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir. Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.