Teşkilat CANLI izle! TRT 187. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, “Teşkilat canlı yayın linki” ve “Teşkilat yeni bölüm izle” gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat’ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in kaçırılmasından sonra öfkelenen Altay, yuvaya döner; ama onun en büyük önceliği oğluna kavuşmaktır. Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir. Korkut ve Yahya arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Şahin, hesap etmediği sonuçlara katlanmak zorunda kalır. Bahar’ın nihayet sahaya inmesi ise Korkut için bir başka zorluk olacaktır. Ulak, Ender vasıtasıyla Altay’ı ve Teşkilat’ı yenme peşindedir. Azra ise bu büyük denklemde en önemli rollerden birini oynayacaktır. Düşman amacına ulaşamayacaktır çünkü artık kurt uyanmıştır…

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN

TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1’in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.