Teşkilat 195. bölüm, son bölümde Altay'ın oğlu Ender'e bir adım kala düşmanın sürpriz hamlesiyle karşılaşmasının ardından merakla bekleniyor. Azra üzerindeki şüphe bulutları ve Korkut ile Yahya arasında giderek sertleşen hesaplaşma, yeni bölümün en çok konuşulan başlıkları arasında. Teşkilat yeni bölüm saat kaçta, nereden canlı izlenir, yeni fragman yayınlandı mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

TEŞKİLAT CANLI İZLE

Teşkilat'ın 195. bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 şifresiz yayın yaptığı için diziyi uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden herhangi bir abonelik gerekmeden izlemek mümkün. Bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasına ya da TRT'nin dijital platformu tabii'ye başvurabiliyor. Görüntü kalitesi ve güvenlik açısından yayının yalnızca TRT'nin resmi kanallarından izlenmesi öneriliyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

TRT 1'in yayın akışına göre Teşkilat'ın yeni bölümü saat 21.00'de ekrana gelecek. Dizi, saat 19.00'da başlayacak Türkiye-İzlanda basketbol maçının ardından yayınlanacak. Milli maçın süresine bağlı olarak başlangıç saatinde küçük kaymalar yaşanabileceği için izleyicilerin TRT 1'in güncel yayın akışını kontrol etmesi faydalı olacak.

TEŞKİLAT YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat'ın bir sonraki bölümüne ait fragman, TRT 1 dizilerinde alışılageldiği üzere 195. bölümün sonunda ekrana gelecek. Fragman yayınlandıktan kısa süre sonra TRT 1'in resmi internet sitesinde, tabii platformunda ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarında da izleyicilerle paylaşılacak.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kimliği deşifre olan ekip, düşmanın kurduğu tuzağın tam ortasına düştü. Tüm ekip üyelerinin hayatı tehlikeye girerken düşmanın listesinin başında Altay vardı. Evlatlarını kurtarmak için harekete geçen Tuğrul Başkan, Beyhanım sayesinde hem düşmanın planlarına hem de geçmişinin karanlık sayfalarına ulaşmanın yolunu buldu.

Korkut'un Yahya'nın oğlu olduğu gerçeğini öğrenen Bahar ise derin bir sarsıntı yaşadı. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kabullenen Bahar, Korkut'la yaptığı ayrılık konuşmasının pişmanlığıyla onu kaybetme korkusu arasında kaldı. Tuğrul Başkan ekibi için kendini feda etmeyi göze alırken karargâh da onu kurtarmak için düğmeye bastı. Omuzlarına ağır bir yük alan Altay ise hayatını değiştirebilecek yıkıcı bir kararın eşiğine geldi.

TEŞKİLAT HANGİ KANALDA?

Teşkilat, TRT 1'de yayınlanıyor. Türk istihbaratının görünmeyen kahramanlarının iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleyi konu alan dizi; nefes kesen operasyon sahneleri, kalabalık oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle TRT 1'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin önceki bölümleri ise tabii platformunda izleyicilerin erişimine açık bulunuyor.