Teşkilat 170 . bölüm CANLI nereden izlenir? Teşkilat yeni bölüm 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın bilgileri" ve "Teşkilat yeni bölüm izleme bilgileri" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yanda Bahar, diğer yanda masum insanların hayatı... Ekip, şimdiye kadarki en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır. Korkut, Bahar uğruna canını hiçe saymaya hazırken, Altay masumları kurtarmak için tüm sınırları zorlar. Hamdi, Ejder'in yarattığı büyük tehditle yüz yüzedir. Onu yakalamaya bu kadar yaklaşmışken, ailesi için geri dönüşü olmayan bir karar almak zorunda kalır. Altay ise Rutkay'ı, Davut'a karşı kurduğu oyunda etkin bir koz olarak kullanmayı planlar. Ekip her ihtimale karşı hazırlıklıyken, gözünü karartan Hayat'ın hedefinde ise Cevher vardır. Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.

TEŞKİLAT 171. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat 171. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.