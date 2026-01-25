Teşkilat 166. bölüm CANLI nereden izlenir? Teşkilat yeni bölüm 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın bilgileri" ve "Teşkilat yeni bölüm izleme bilgileri" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesini kaybeden Altay daha fazla dayanamaz ve Rutkay'dan yaptığı bütün kötülüklerin hesabını sormaya karar verir. Hilal ise hem Altay'ın hayatını kurtarmak hem de deşifre olmasını engellemek için Altay'ı durdurmak zorundadır. Korkut, panzehirin yerini öğrenmek ve masum insanları kurtarmak için Dizdar'ı yakalar. Korkut ona gerçekte kim olduğunu söyleyip sert bir sorguya çeker. Düşmanın geliştirdiği virüs gittikçe daha büyük bir tehlike arz etmekte ve zaman daralmaktadır. Teşkilat derhal panzehire ulaşmak için harekete geçerken, tüm ekip en sevdikleriyle sınanacaktır.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.

TEŞKİLAT 167. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat 166. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.