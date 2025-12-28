Teşkilat 163. bölüm CANLI nereden izlenir? Teşkilat yeni bölüm 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın bilgileri" ve "Teşkilat yeni bölüm izleme bilgileri" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, kapsüle ulaşmışken bu kez çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Sancakdoğu Projesi'ni tamamlamak ve kapsülü ülkeye getirmek için, önüne çıkan bu engeli de ortadan kaldırmaya kararlıdır. Hayat'ın, Bahar'a Korkut'un kimliğiyle ilgili bildiklerini anlatması, Bahar'ın Cevher ve Korkut'tan uzaklaşmasına neden olur. Bir yandan Bahar'ın güvenini yeniden kazanmaya çalışan Korkut, diğer yandan büyük hedefi Davut'a ulaşmaya her zamankinden daha yakındır. Teşkilat, büyük bir operasyonla Şirket'in tüm bilgilerine ulaşarak onları tamamen ortadan kaldırmayı hedefler. Bu hamle, aynı zamanda Altay ve Hilal'in kurduğu oyunun da sonuna yaklaşıldığı anlamına gelir. Ancak beklenmedik bir adım, her şeyi değiştirecektir.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.

TEŞKİLAT 164. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat 164. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.