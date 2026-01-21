Çin merkezli çevrim içi perakende devi Temu, Türkiye'deki ofisiyle ilgili sabah saatlerinde yetkili makamlar tarafından gerçekleştirilen denetimle gündeme geldi. Denetim sırasında ofisteki bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğu öğrenilirken, şirket yetkilileri Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olunacağını açıkladı. Peki, Temu'nun Türkiye ofisine neden baskın düzenlendi? Detaylar...

TEMU'NUN TÜRKİYE OFİSİNE NEDEN BASKIN DÜZENLENDİ?

Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu, Türkiye'deki ofisiyle ilgili sabah saatlerinde yetkili makamlar tarafından gerçekleştirilen denetimle gündeme geldi. Şirketin Türkiye ofisine düzenlenen denetim sırasında ofisteki bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan Temu sözcüsü, denetim sırasında herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını, sürecin tamamen resmi yetkililer tarafından yürütüldüğünü aktardı. Temu, açıklamasında Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olacaklarını ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Halen Türkiye'nin rekabet otoritesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak gözlemciler, operasyonun Temu'nun Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik incelemelerle paralel gerçekleştiğine dikkat çekiyor.