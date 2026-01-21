Haberler

Temu'nun Türkiye ofisine neden baskın düzenlendi?

Temu'nun Türkiye ofisine neden baskın düzenlendi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye'deki ofisinde yetkili makamlar tarafından gerçekleştirilen sabah denetimiyle gündeme geldi. Peki, Temu'nun Türkiye ofisine neden baskın düzenlendi? Detaylar haberimizde.

Çin merkezli çevrim içi perakende devi Temu, Türkiye'deki ofisiyle ilgili sabah saatlerinde yetkili makamlar tarafından gerçekleştirilen denetimle gündeme geldi. Denetim sırasında ofisteki bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğu öğrenilirken, şirket yetkilileri Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olunacağını açıkladı. Peki, Temu'nun Türkiye ofisine neden baskın düzenlendi? Detaylar...

TEMU'NUN TÜRKİYE OFİSİNE NEDEN BASKIN DÜZENLENDİ?

Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu, Türkiye'deki ofisiyle ilgili sabah saatlerinde yetkili makamlar tarafından gerçekleştirilen denetimle gündeme geldi. Şirketin Türkiye ofisine düzenlenen denetim sırasında ofisteki bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğu bildirildi.

Temu'nun Türkiye ofisine neden baskın düzenlendi?

Reuters'a konuşan Temu sözcüsü, denetim sırasında herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını, sürecin tamamen resmi yetkililer tarafından yürütüldüğünü aktardı. Temu, açıklamasında Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olacaklarını ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Halen Türkiye'nin rekabet otoritesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak gözlemciler, operasyonun Temu'nun Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik incelemelerle paralel gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu