Temizlik Benim İşim Gamze neden diskalifiye oldu?

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Gamze, yarışma sırasında yorulduğunu söyleyerek programdan ayrılmak istediğini açıkladı. Bu kararın ardından yarışmadan diskalifiye edildi. Gamze'nin rakiplerine verdiği puanlar da geçersiz sayıldı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM GAMZE NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gamze, sunucu Kadir Ezildi'nin yarışmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine yorulduğunu ve yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi. Gamze daha önce ödül parasına ihtiyacı olduğunu belirtmişti, ancak ardından yarışmayı bırakma kararı aldı. Kadir Ezildi bu karara itiraz etmedi. Kendi isteğiyle yarışmadan çekilen Gamze diskalifiye edildi.

Programda diskalifiye kararına neden olan belirli bir kural ihlaline ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Gamze'nin gün içindeki bazı davranışlarının diğer yarışmacılar arasında gerginliğe neden olduğu da konuşuldu.

GAMZE'NİN VERDİĞİ PUANLAR İPTAL EDİLDİ Mİ?

Evet. Gamze'nin diskalifiye edilmesinin ardından hafta boyunca rakiplerine verdiği puanlar geçersiz sayıldı. Bu kapsamda Gamze'nin dördüncü bölümde rakibi Ayşe'ye verdiği 1 puan da iptal edildi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM GAMZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Temizlik Benim İşim yarışmacısı Gamze, 28 yaşında ve Malatyalı. Gamze, yarışmanın 11 Kasım 2026'da yayınlanan üçüncü bölümünde kendi temizlik gününü yaşadı. Bu bölümde İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir daireyi temizledi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM'DE BU HAFTA KİM KAZANDI?

Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 15 puanla Sinem oldu. Sinem, 150 bin liralık ödülün sahibi oldu. Sinem'i sırasıyla Tuba, Nurgül ve Ayşe takip etti.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temizlik Benim İşim, hafta içi her gün saat 12.45'te TV8'de yayınlanıyor. Programın sunuculuğunu Kadir Ezildi yapıyor.