Haberler

‘’Telegram Ayyıldız Teams’’ olayı nedir? Ayyıldız Teams kimdir?

‘’Telegram Ayyıldız Teams’’ olayı nedir? Ayyıldız Teams kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7–8 Haziran 2026 gecesi bazı banka müşterilerinin telefonlarına aynı içerikte gelen şüpheli SMS’ler, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Telegram Ayyıldız Teams” ibaresiyle gönderildiği iddia edilen mesajlarda yüksek tutarlı bir işlem denemesi ve onay kodu talebi yer alması, kullanıcılar arasında endişeye neden oldu. Peki, Ayyıldız Teams kimdir?

Ayyıldız Teams 7–8 Haziran 2026 gecesi, banka müşterilerine aynı içerikte çok sayıda SMS gönderildiği kullanıcılar tarafından iddia edildi. Mesajlarda “ Telegram Ayyıldız Teams” ibaresiyle birlikte 1.000.000 TL tutarında şüpheli işlem denemesi yapıldığı ve onay kodu istendiği belirtildi.

Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcı bankayı arayarak bilgi almaya çalıştı. Yapılan ilk kontrollerde hesaplardan gerçekten para çıkışı olmadığı, gönderilen SMS’lerin ise sahte işlem bildirimi veya oltalama (phishing) amaçlı olabileceği değerlendirildi.

AYYILDIZ TEAMS KİMDİR?

“Ayyıldız Teams” adı, siber ortamda zaman zaman farklı platformlarda kullanılan bir kullanıcı adı/grup etiketi olarak görülmektedir. Ancak bu isimle ilişkilendirilen doğrulanmış bir resmi kurum olduğuna dair kesin ve resmî bir bilgi bulunmamaktadır.

GÜVENLİK VE RESMİ DEĞERLENDİRME

Banka sistemlerinde herhangi bir hacklenme durumu, veri ihlali ya da güvenlik açığı tespit edilmemiştir. Müşterilere gönderilen SMS’lerin bankanın çekirdek sistemlerinden kaynaklanan bir para transferi işlemini göstermediği, olayın dış kaynaklı sahte bildirim girişimi olabileceği değerlendirilmektedir. Banka altyapısının güvenli ve korunaklı olduğu, işlemlerin resmi kanallar üzerinden güvenli şekilde yürütüldüğü belirtilmektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak

Türk siyasi tarihinde bir ilk! Krizin çözümünün tek yolu var
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası tüm programını iptal etti
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık