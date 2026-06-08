‘’Telegram Ayyıldız Teams’’ olayı nedir? Ayyıldız Teams kimdir?

Ayyıldız Teams 7–8 Haziran 2026 gecesi, banka müşterilerine aynı içerikte çok sayıda SMS gönderildiği kullanıcılar tarafından iddia edildi. Mesajlarda “ Telegram Ayyıldız Teams” ibaresiyle birlikte 1.000.000 TL tutarında şüpheli işlem denemesi yapıldığı ve onay kodu istendiği belirtildi.

Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcı bankayı arayarak bilgi almaya çalıştı. Yapılan ilk kontrollerde hesaplardan gerçekten para çıkışı olmadığı, gönderilen SMS’lerin ise sahte işlem bildirimi veya oltalama (phishing) amaçlı olabileceği değerlendirildi.

AYYILDIZ TEAMS KİMDİR?

“Ayyıldız Teams” adı, siber ortamda zaman zaman farklı platformlarda kullanılan bir kullanıcı adı/grup etiketi olarak görülmektedir. Ancak bu isimle ilişkilendirilen doğrulanmış bir resmi kurum olduğuna dair kesin ve resmî bir bilgi bulunmamaktadır.

GÜVENLİK VE RESMİ DEĞERLENDİRME

Banka sistemlerinde herhangi bir hacklenme durumu, veri ihlali ya da güvenlik açığı tespit edilmemiştir. Müşterilere gönderilen SMS’lerin bankanın çekirdek sistemlerinden kaynaklanan bir para transferi işlemini göstermediği, olayın dış kaynaklı sahte bildirim girişimi olabileceği değerlendirilmektedir. Banka altyapısının güvenli ve korunaklı olduğu, işlemlerin resmi kanallar üzerinden güvenli şekilde yürütüldüğü belirtilmektedir.