Telefonlara taksit geldi mi, sıfır cep telefonlarına 12 aya kadar taksit yapılıyor mu?

15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek fiyat sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi. Yenilenmiş telefonlarda ise fiyat sınırı tamamen kaldırılarak tüm cihazlara 12 aya kadar taksit imkânı getirildi. İşte cep telefonu taksitlerine dair yeni düzenlemenin ayrıntıları.

TELEFONLARA TAKSİT GELDİ Mİ?

Evet, cep telefonu taksitlerinde yeni bir düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu olarak hazırladığı yönetmelik değişikliğiyle cep telefonu satışlarındaki taksit sınırlarını yeniden belirledi. Düzenleme, 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SIFIR CEP TELEFONLARINA 12 AYA KADAR TAKSİT YAPILIYOR MU?

Evet, ancak fiyat sınırıyla birlikte. Yeni düzenlemeye göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar taksit uygulanabiliyor. Daha önce bu sınır 20 bin lira olarak uygulanıyordu. Böylece 12 ay taksitle alınabilecek sıfır telefonların fiyat sınırı iki katına çıkarılmış oldu.

40 BİN LİRA ÜZERİNDEKİ TELEFONLAR KAÇ TAKSİT?

Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan sıfır cep telefonlarında ise 3 aylık vade sınırı korunuyor. Bu nedenle üst segmentteki pahalı modellerde taksit süresi değişmedi.

YENİLENMİŞ TELEFONLARA KAÇ TAKSİT YAPILIYOR?

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağı yenilenmiş cep telefonları oldu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki telefonlarda herhangi bir fiyat sınırı aranmaksızın 12 aya kadar taksit imkânı sağlandı. Bu adımın yenilenmiş ürün piyasasını teşvik etmesi bekleniyor.

DİĞER ÜRÜNLERDE TAKSİT SINIRLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni düzenleme yalnızca cep telefonlarını kapsıyor. Elektronik eşya, tablet, televizyon, mobilya, taşıt ve kuyum gibi diğer ürün gruplarındaki taksit sınırlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

TAKSİT SÜRELERİNİ KİM BELİRLEYECEK?

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında uygulanan genel 12 aylık sınır yönetmelikten çıkarıldı. Bunun yerine konut satışları hariç olmak üzere taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisi Ticaret Bakanlığı’na verildi. Ancak bu değişiklik, tüm ürünlerde sınırsız taksit yapılabileceği anlamına gelmiyor; ürün gruplarına özel sınırlar uygulanmaya devam ediyor.