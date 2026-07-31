Yaz sezonunda serinlemek isteyenlerin gündeminde " Tekirdağ'da denize girmek yasak mı?" sorusu yer alıyor. Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına uyarısının ardından Tekirdağ Valiliği, can güvenliğini sağlamak amacıyla 4 ilçede denize girilmesini yasakladı. Peki Tekirdağ'da hangi ilçelerde denize girmek yasak, yasak ne zamana kadar devam edecek? Tüm detaylar haberimizde.

TEKİRDAĞ'DA POYRAZ ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde poyraz etkisini gösterdi. Saatte yer yer 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 gemi Tekirdağ açıklarında beklemeye geçerken, küçük ölçekli balıkçılık yapan tekneler de denize açılamadı.

4 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde denize girmenin geçici süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, olumsuz hava ve deniz şartlarının boğulma riskini artırdığı belirtilerek yasağın belirlenen tarihler boyunca uygulanacağı ifade edildi.

YASAK HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR?

Alınan karara göre Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin tamamında, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz ve 1 Ağustos 2026 tarihlerinde iki gün süreyle denize giriş yasaklandı. Saray ilçesinde ise 30 Temmuz, 1 Ağustos ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde üç gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Kuvvetli poyraz özellikle küçük teknelerle avcılık yapan balıkçıları da olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nde faaliyet gösteren balıkçılar, fırtına nedeniyle güvenlik gerekçesiyle denize çıkamadı. Yetkililer, deniz koşulları normale dönene kadar balıkçıların ve denizcilerin dikkatli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

FIRTINA YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji yetkilileri, Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyrazın bugün ve yarın da devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşların Meteoroloji ve valilik tarafından yapılacak yeni uyarıları takip etmeleri, özellikle sahil kesimlerinde alınan yasak ve tedbirlere uymaları istendi. Böylece olası can kayıpları ve deniz kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.