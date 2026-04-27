Tedesco tazminatı var mı, Tedesco kendi isteğiyle mi ayrıldı, tazminat alacak mı?

Derbi mağlubiyetinin faturası kesildi: Tedesco kendi isteğiyle mi ayrıldı yoksa yönetim tarafından görevine mi son verildi? Daha önce gelen istifa sorularına "Bu çılgınca bir soru" yanıtını veren ancak alınan ağır sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı duyurulan Domenico Tedesco istifa mı etti sorusu yanıt buldu.

TEDESCO KOVULDU MU?

Fenerbahçe yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası bugün saat 14.00'te toplandı. Sarı-lacivertlilerdeki toplantı saat 16.00 sularında sona erdi. Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. Fenerbahçe, yapılan toplantıların ardından kritik kararları duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

TEDESCO TAZMİNATI VAR MI?

“Tedesco kendi isteğiyle mi ayrıldı, tazminat alacak mı” henüz bukonularla ilgili resmi açıklama yapılmadı.