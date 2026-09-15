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Tedesco kovuldu mu, Domenico Tedesco Bologna'dan kovuldu mu?

Tedesco kovuldu mu, Domenico Tedesco Bologna'dan kovuldu mu?
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Tedesco kovuldu mu? Domenico Tedesco'nun Bologna'daki geleceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Bologna'da teknik direktörlük görevini sürdüren Tedesco hakkında ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından, "Domenico Tedesco Bologna'dan kovuldu mu?" sorusu gündeme geldi.

Domenico Tedesco'nun Bologna'daki görevinden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Futbol gündeminde yer alan gelişmelerin ardından "Tedesco kovuldu mu, Domenico Tedesco Bologna'dan kovuldu mu?" sorularına yanıt aranırken, deneyimli teknik adamın takımındaki geleceği yakından takip ediliyor.

TEDESCO'NUN BOLOGNA MACERASI KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun görev süresi beklenenden kısa sürdü. Bologna yönetimi, takımın ligde aldığı sonuçların ardından 41 yaşındaki teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Böylece "Tedesco kovuldu mu, Domenico Tedesco Bologna'dan kovuldu mu?" soruları da yanıt bulmuş oldu.

BOLOGNA'DA BEKLENEN SONUÇLAR GELMEDİ

Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A'da çıktığı 4 karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. İtalyan ekibi bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Alınan sonuçların ardından Bologna yönetimi, teknik direktörün geleceğini değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.

BOLOGNA YÖNETİMİ AYRILIK KARARI ALDI

Yapılan değerlendirmelerin ardından Domenico Tedesco ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bologna yönetimi, genç teknik adamın görevine son verme konusunda kararını verdi. Böylece Tedesco'nun Bologna macerası yalnızca birkaç maçın ardından sona ermiş oldu.

TEDESCO'NUN YERİNE RAFFAELE PALLADINO

Bologna'da Domenico Tedesco'nun ardından göreve gelecek isim de belli oldu. İtalyan ekibinin, teknik direktörlük koltuğunu Raffaele Palladino'ya emanet etmesi bekleniyor. Böylece Bologna'da yeni bir teknik direktör dönemi başlayacak.

TEDESCO'NUN BOLOGNA PERFORMANSI

Domenico Tedesco, Bologna'nın başında Serie A'da 4 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda takım 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Söz konusu sonuçların ardından Bologna yönetimi teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Bologna'da Tedesco dönemi böylece sona ererken, Raffaele Palladino'nun takımın başındaki performansı ve İtalyan ekibinin yeni dönemde alacağı sonuçlar merak konusu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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